WDR-Sport DEL2: Krefeld muss in Weiden zweite Niederlage hinnehmen Stand: 18.03.2025 22:31 Uhr

Niederlage in Spiel vier für die Krefeld Pinguine. In Weiden war nichts zu holen. Damit steht es in der Playoff-Serie in der DEL2 nun 2:2.

Nach dem überragenden 7:1-Sieg von Sonntag bezogen die Pinguine nun im Auswärtsspiel bei den Blue Devils Weiden eine 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)-Niederlage. Damit steht es in der Playoff-Serie der beiden Teams nunmehr 2:2.

In Weiden war Krefeld durch Steven Raabe zwar früh mit 1:0 in Führung gegangen, doch die Gastgeber drehten das Match noch im ersten Abschnitt durch Tyler Ward und David Elsner in eine 2:1-Führung. Im zweiten Abschnitt traf noch einmal Elsner zum 3:1.

Elsner trifft dreimal für Weiden

Marcel Müller konnte im Schlussabschnitt zwar noch einmal verkürzen, doch in der Schlussminute machte erneut Elsner mit seinem dritten Treffer zum 4:2 den Deckel drauf.

Die Pinguine brauchen für das Weiterkommen in der "Best of seven"-Serie noch mindestens zwei Siege. Die nächste Partie der beiden Kontrahenten findet am Freitag - dann wieder in Krefeld - statt.

