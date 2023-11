WDR-Sport DEL: Kölner Haie unterliegen Bremerhaven im Penaltyschießen Stand: 01.11.2023 21:34 Uhr

Die Kölner Haie haben auch gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven verloren. Einen Tag zuvor hatte die Düsseldorfer EG das Tabellenende verlassen, wo nun die Iserlohn Roosters stehen.

Köln unterlag am Mittwochabend mit 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:, 0:1) nach Penaltyschießen und kassierte damit die dritte Niederlage in Serie. Mit 24 Punkten aus 16 Partien liegen die Domstädter auf Rang acht, Bremerhaven bleibt Zweiter.

Die Haie kamen besser in die Partie, bei einem Pfostentreffer von Justin Schütz (2.) hatte Bremerhaven noch Glück. Kurz darauf ging Köln aber in Führung, als Louis-Marc Aubry (2.) nach Schüssen von Andrej Sustr und Frederik Storm im zweiten Nachschuss traf. Die Gäste kamen in Überzahl zum Ausgleich, als Phillip Brugisser (15.) zentral von der blauen Linie abzog und die Scheibe in den linken Winkel setzte.

Im zweiten Abschnitt war Köln die etwas bessere Mannschaft, nutzte seine Chancen aber nicht. Im letzten Drittel drückte Alex Friesen (54.) den Puck nach einem großen Gestocher vor dem Kasten von Haie-Keeper Mirko Pantkowski über die Linie und brachte Bremerhaven so mit 2:1 in Front. Köln schlug zurück, als David McIntyre (57.) nach einem Querpass von Schütz mit einem wuchtigen Onetimer ausglich.

Nach einer torlosen Verlängerung war es Ziga Jeglic (65.), der Bremerhaven im Penaltyschießen mit seinem Tor den Sieg sicherte.

Düsseldorf verlässt Tabellenende

Kenny Agostino und Jere Karjalainen im Zweikampf

Bereits am Dienstag hatte sich die Düsseldorfer EG mit 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) bei den Augsburger Panthern durchgesetzt und das Tabellenende der deutschen Eishockey Liga wieder an die Iserlohn Roosters abgegeben. Für Düsseldorf trafen Alec McRea (34.), Kenny Agostino (34./42.) und Phil Varone (60.). Augsburgs Torschützen hießen Samuel Soramies (7.) und Luke Esposito (36.).

Gedenken an Ex-Panther Johnson

Die Partie begann mit Gänsehaut: In einer Schweigeminute wurde dem ehemaligen Augsburger Spieler Adam Johnson gedacht, der vor wenigen Tagen verstarb. Sportlich bot die Partie die ersten sieben Minuten keine Highlights - dann fuhr der AEV einen Konter durch Soramies, der zur Führung einschoss. Die DEG hatte danach Glück, dass Augsburg einige Schusschancen nicht zum zweiten Treffer nutzte. Erst kurz vor der Drittelpause wären die Gäste in Überzahl fast zum Ausgleich gekommen.

Düsseldorf mit starken zwei Dritteln

Augsburg war weiterhin das bessere Team, von der DEG kam deutlich zu wenig. Die Düsseldorfer konnten sich mehr und mehr bei ihrem Schlussmann Henrik Haukeland bedanken, dass sie nicht höher hintenlagen. Nach rund der Hälfte des Drittels steigerte sich die DEG und erarbeitete sich ebenfalls ein paar Chancen. Mit einem Doppelschlag innerhalb von 35 Sekunden sorgten McRea und Agostino plötzlich für Jubel bei den Gästen. Doch der AEV brauchte nicht lange, um sich zu erholen: Esposito glich zum 2:2 aus.

Der letzte Abschnitt begann wieder mit einem Paukenschlag: Agostino staubte nach einem Abschluss ab - Düsseldorf lag wieder vorne. Die Gäste agierten nun dominant, der AEV schaute zu oft hinterher. Doch die Bayern fingen sich wieder, Düsseldorf hielt dagegen - die Partie war nun völlig offen. Augsburg probierte alles, nahm den Torhüter vom Eis. Doch das Tor fiel auf der Gegenseite - Varone setzte sich im Laufduell durch und traf ins leere Tor.

Roosters kassieren Pleite

Die Iserlohn Roosters verloren ihre Heimpartie gegen Titelkandidat EHC München mit 2:5 (0:0, 1:2, 1:3) und übernahmen von der DEG den letzten Tabellenrang. Die Tore für München erzielten Veit Oswald (23.), Trevor Parkes (34./45.), Andreas Eder (44.) und Nico Krämmer (55.). Eric Cornel (30.) und Maciek Rutkowski (60.) trafen für Iserlohn.