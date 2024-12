WDR-Sport DEL: Kölner Haie setzen mit Sieg in Mannheim Ausrufezeichen Stand: 28.12.2024 16:21 Uhr

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge haben die Kölner Haie am Samstag in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eine Antwort gezeigt und einen Auswärtssieg bei den Adler Mannheim gefeiert.

Von Jakob Halbfas

In einem intensiven Spiel setzten sich die Haie mit 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) durch und verkürzten den Abstand in der Tabelle auf die weiterhin drittplatzierten Mannheimer. Gegen die zurzeit beste Defensive der Liga hatte der KEC noch am 13. Dezember deutlich 1:4 verloren.

Puck liegt früh im Tor

Die Partie startete gleich mit einem Aufreger. Bereits in der 2. Minuten lag der Puck im Mannheimer Tor. Die Schiedsrichter entschieden allerdings auf "kein Tor." Kölns Frederik Storm hatte die Scheibe zusammen mit dem Schoner von Adler-Goalie Felix Brückmann ins Tor geschoben.

Der KEC machte in intensiven ersten fünf Minuten weiter Druck, es entwickelte sich nach und nach ein hart umkämpftes und körperlich betontes erstes Drittel. In den letzten beiden Minuten spielten sich die Adler dann zwei Großchancen innerhalb weniger Minuten heraus. Erst verhinderte Kölns Goalie Julius Hudacek mit einer starken Parade gegen Yannick Proske den Rückstand (18.), dann hämmerte Marc Michaelis den Puck an den rechten Pfosten (20.).

Kammerer bringt Köln in Führung

Der Start des Mittelabschnitts ging erneut an die Gäste aus Köln. Der KEC drängte die Adler in das eigene Drittel, ohne sich dabei Großchancen zu erarbeiten. Dann ging es auf einmal ganz schnell. Maxi Kammerer sammelte den Puck selbst im eigenen Drittel ein, spielte mit Storm einen Doppelpass, legte sich die Scheibe noch mit dem Schlittschuh vor und schloss ins kurze Eck zum 1:0 ab (26.).

KEC nutzt lange Überzahl

Mannheim suchte die direkte Antwort. Im Eins-gegen-Eins gegen Matthias Plachta ging Hudacek noch als Sieger hervor (29.), kurz darauf war er beim Abstauber von Fischbuch machtlos (31.). Die Adler hatten sich den Ausgleich in dieser Phase mehr als verdient und versuchten nachzulegen. Einzig Hudacek verhinderte den Rückstand. Drei Minuten vor Drittelende hatten die Haie plötzlich fünf Minuten Überzahl vor sich. Leon Gawanke sah nach einem Check mit dem Knie fünf Minuten plus Spieldauer.

Köln legte in der Überzahl energisch los - Mannheim ließ jedoch wenig zu. Vier Sekunden vor der Sirene schlugen die Haie dann doch noch zu. Alexandre Grenier brachte die Haie mit einem schönen Handgelenksschuss erneut in Führung (40.)

Kölner Defensive steht - Kammerer setzt nach

Im Schlussdrittel drängte Mannheim auf den Ausgleich und der KEC sammelte eine Strafminute nach der anderen. Aus dem Nichts erhöhte aber Köln auf 3:1. Adler-Goalie Brückner hatte den Puck auf den Schläger von Louis-Marc Aubry gespielt, den anschließenden Schuss ließ Brückner vor die Schlittschuhe von Kammerer prallen, der zum 3:1 einnetzte (46.).

Auch nach dem 3:1 statteten die Haie der Strafbank einen regelmäßigen Besuch ab. Der KEC verteidigte jedoch in Unterzahl weiter stark und kämpfte um jeden Zentimeter. Sieben Minuten vor Spielende ließ Kammerer frei vor Brückmann die Entscheidung liegen (53.). Für diese sorgte wenig später Storm. In Überzahl kombinierte sich Köln ins gegnerische Drittel, einen Querpass von Storm fälschte ein Mannheimer Verteidiger unglücklich ins eigene Tor ab (55.).

Weiter geht's für die Haie bereits am Montag im Heimspiel gegen die Löwen Frankfurt (19 Uhr).

Unsere Quellen: