Die Kölner Haie haben in der Halbfinal-Serie gegen den ERC Ingolstadt das vierte Duell gewonnen und können mit einem weiteren Sieg ins Finale einziehen.

Köln setzte sich vierten Vergleich am Mittwochabend vor 18.600 Zuschauern mit 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) durch und führt in der "Best of seven"-Serie mit 3:1. Vier Siege sind für den Einzug ins Finale nötig, dort warten die Eisbären Berlin. Das fünfte Halbfinal-Duell findet am Freitag (19 Uhr) in Ingolstadt statt.

Großen Anteil am Sieg hatte erneut Kölns Torhüter Julius Hudacek, der 44 Torschüsse abwehrte. "Unser Keeper hat wieder ein überragendes Spiel gemacht, er ist ein sehr großer Rückhalt", sagte Kölns Torschütze Maximilian Kammerer nach der Partie bei "MagentaSport". "Im ersten Spiel gegen Ingolstadt (0:7/Anmerkung der Redaktion) lief alles schief, was schief laufen konnte. Aber nun lassen wir wenig zu und sind vorne sehr effektiv. Wir müssen jetzt nicht viel ändern. Und wenn man mit Spaß in solche Duelle reingeht, kommt da auch was Positives bei rum."

Ingolstadt von Anfang an im Angriffsmodus

Nach weniger als einer Minute hatte Ingolstadt bereits die erste dicke Chance durch Leon Hüttl (1.), der nach einem Zuspiel von Daniel Pietta am glänzend reagierenden Haie-Keeper Hudacek scheiterte. Der ERC machte weiter Druck, rannte dann aber in einen Konter. Frederik Storm (5.) lief allein auf das Ingolstädter Tor zu und zog im Duell mit ERC-Keeper Christian Heljanko den Kürzeren.

Anschließend war Köln besser in der Partie. Nach Strafen gegen Ingolstadts Myles Powell (9.) und Mathew Bodie (11.) konnte Köln eine doppelte Überzahl nicht in einen Treffer ummünzen, ging aber kurz darauf in Führung. Die Haie kombinierten sich sehenswert vor das ERC-Tor und bedienten im hohen Slot Kammerer (15.), der die Scheibe ins rechte Eck setzte.

ERC drückt auf den Ausgleich - und trifft nicht

In den zweiten Abschnitt startete Köln gut, doch das Drittel gehörte klar Ingolstadt. Die erste Großchance hatte Mathew Bodie (23.), der nach einem Pass von Riley Sheen völlig frei vor dem Kölner Gehäuse auftauchte, mit der Rückhand aber nicht den stark aufgelegten Hudacek überwinden konnte. Drei Minuten später klatschte ein von Hüttl (26.) abgefälschter Schuss an den Pfosten.

Gelegentlich kamen die Haie zu Entlastungsangriffen. Die meiste Zeit spielte der ERC, doch sowohl Kenny Agostino (28.) als auch Hüttl (29.) kamen nicht an Hudacek vorbei. Als Hudacek bei der Abwehr eines Schusses den Puck nach vorne prallen ließ, rettete Moritz Müller (33.) mit einem langen Schläger in höchster Not vor dem einschussbereiten Wojciech Stachowiak. Auch in Unterzahl hielten die Kölner in der Schlussphase ihren Kasten sauber. Die Bilanz nach dem zweiten Drittel: 31:18 Schüsse für Ingolstadt. Wenig später durchbrach Hudacek die Marke von 100 Minuten ohne Gegentor.

Köln baut Führung aus - Ingolstadt verkürzt wieder

Im Schlussabschnitt versuchte Ingolstadt weiter alles. Köln boten sich mit zunehmender Spielzeit Konterchancen: Justin Schütz zog von links nach innen und legte quer zu Alexandre Grenier (49.), doch sein Schuss auf das rechte Eck landete in der Fanghand von Ingolstadts Torwart Christian Heljanko.

Eine Minute später schlugen die Haie dann zu. Nach einer vergebenen Chance des ERC leitete Hudacek den Gegenangriff ein. Kammerer schnappte sich die Scheibe und passte diagonal zu Gregor MacLeod (50.), der den Puck aus dem linken Bullykreis heraus im langen Eck versenkte.

Drei Minuten später gelang Ingolstadt mit einem Kunstschuss der Anschlusstreffer: Aus ganz spitzem Winkel schloss Hüttl (53.) von rechtsaußen ab und zog den Schuss über die Schulter von Hudacek in den langen Winkel. In den letzten Minuten warf Ingolstadt alles nach vorne, doch die Haie brachten den Sieg über die Zeit.

