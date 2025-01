DEL Iserlohn verliert harten Kampf im Penaltyschießen gegen Löwen Stand: 30.01.2025 22:26 Uhr

Die Iserlohn Roosters haben eine unterhaltsame DEL-Partie gegen die Löwen Frankfurt im Penaltyschießen verloren.

Von Jakob Halbfas

Nachdem es nach 65 Minuten noch keinen Sieger gab, entschied Cameron Brace mit dem verwandelten Penalty das Spiel für Frankfurt - Iserlohn musste sich mit 3:4 (1:1, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1) geschlagen geben. Nach der Niederlage verliert Iserlohn den Anschluss an den Tabellenzehnten Frankfurt - mit einem Punkt weniger als die Düsseldorfer EG bleibt Iserlohn Vorletzter und liegt jetzt sechs Punkte vor den Augsburger Panther.

Vor dem Spielbeginn versammelten sich beide Mannschaften auf dem Eis und gedachten dem verstorbenen Profi der Eisbären Berlin, Tobias Eder, mit einer Schweigeminute. Der 26-Jährige erlag am Mittwoch den Komplikationen seiner Krebserkrankung.

Frankfurt kontert Iserlohns Führung

Ins Spiel starteten beide Teams mit viel Elan. Die erste Chance spielte sich Iserlohn nach vier Minuten heraus. Christian Thomas setzte den Puck knapp am Tor vorbei. In Überzahl machte es der Neuzugang wenig später besser. Nach Zuspiel von Dal Colle zog Thomas direkt ab und hatte etwas Glück, dass seine Scheibe unhaltbar abgefälscht wurde (8.).

Die Gäste aus Frankfurt schienen wenig beeindruckt und glichen nur zwei Minuten später kurios aus (10.). Zunächst parierter Goalie Hendrik Hane den Schuss von Maksim Matushkin. Der Rebound landete auf der Keller eines Iserlohners Verteidigers, prallte zurück an die Schulter von Hane und von dort ins eigene Tor. Beide Teams spielten weiter mit hohem Tempo, im letzten Drittel fehlte jedoch die Präzision.

Iserlohn dominiert den Mittelabschnitt

Auch in den ersten zehn Minuten des Mittelabschnitts blieben Chancen Mangelware. Die nächste größere Gelegenheit nutzte Thomas für seinen zweiten Treffer (29.). Den Schuss von Shane Gersich konnte Frankfurts Torhüter Juho Olkinuora noch vereiteln, den Rebound bugsierte Thomas dann aber über die Linie.

Die Partie wurde nach der erneuten Iserlohner Führung intensiver. Beide Teams sammelten einige Strafminuten, vor allem die Frankfurter fanden sich zu oft auf der Strafbank wieder. In Überzahl erhöhten die Roosters beinahe auf 3:1. Matushkin rettete für Frankfurt auf der Linie (35.).

Cameron Brace spaziert zum 2:2-Ausgleich

Das Schlussdrittel startete Iserlohn in Unterzahl. Und prompt schlug Frankfurt mit einer starken Einzelaktion zu. Cameron Brace schnappte sich die Scheibe im eigenen Drittel, spielte sich mit viel Tempo durch die gegnerische Abwehrreihe und schloss halbhoch ins lange Eck ab (42.).

Die Schlussminuten wurden dann spektakulär. Knapp zwei Minuten vor Ende sorgte Daniel Wirt für die erste Gäste-Führung. Nach schönem Zuspiel von Matushkin schob Wirt völlig frei zum 3:2 ein und ließ den Seiler See verstummen. Iserlohn gab sich aber nicht auf und kam doch noch einmal zurück. 20 Sekunden vor Ende hämmerte Colin Ugbekile die Scheibe von der blauen Linie in den Winkel - es ging in die Overtime.

Verlängerung gehört den Torhütern, Penaltyschießen Brace

In dieser ging es erstmal nur in eine Richtung. In Überzahl knallte der auffällige Matushkin den Puck an die Unterlatte - Glück für Iserlohn. Auf der anderen Seite hatte Thomas den Sieg auf dem Schläger. Mit ganz viel Speed lief er alleine auf das Tor zu, scheiterte aber an Olkinuora. Und auch weil Hane kurz darauf im Duell gegen Brace rettete, blieb die Overtime torlos.

Im Penaltyschießen vergab Iserlohns Taro Jentzsch den entscheidenden Penalty, nachdem zuvor Brace für Frankfurt getroffen hatte. Am Sonntag ist Iserlohn zu Gast in Wolfsburg (16.30 Uhr).