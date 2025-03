Eishockey in der DEL Großer Umbruch in Iserlohn Stand: 14.03.2025 17:09 Uhr

Nach einer enttäuschenden Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) stehen die Iserlohn Roosters vor einem größeren Umbruch.

Der Verein trennt sich nach derzeitigem Stand von insgesamt zehn Spielern, teilte Iserlohn eine Woche nach dem Ende der Hauptrunde mit.

Nur neun Spieler mit gültigen Verträgen

So müssen die beiden Topscorer Michael Dal Colle und Shane Gersich, Branden Troock, Brayden Burke und Jake Virtanen sowie die Verteidiger Brandon Gormley, Hubert Labrie, Zach Osburn und Emil Quaas gehen. Sven Ziegler, Dritter der internen Scorerliste und bester Torjäger, entschied sich für einen Vereinswechsel.

Weitere Abgänge könnten Folgen. Mit Hendrik Hane, Johannes Huß, Manuel Alberg, John Broda, Eric Cornel, Tyler Boland, Taro Jentzsch und Christian Thomas laufen Gespräche. Lediglich neun Profis besitzen einen gültigen Vertrag bei den Roosters, neu dazustoßen wird Nils Elten, der in den vergangenen beiden Spielzeiten per Förderlizenz in der DEL2 aktiv war.

Auch mit möglichen Trainerkandidaten für die kommende Saison will Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier zeitnah Gespräche führen.

"Klare Identität entwickeln"

"Unter den gegebenen Bedingungen hier in Iserlohn wollen wir in der Zusammenstellung unseres Kaders und unseres Trainerteams auf und neben dem Eis eine klare Identität entwickeln. Auf dieser Basis haben wir auch die Personalentscheidungen in Bezug auf den aktuellen Kader gefällt und werden auch die weiteren Verpflichtungen danach ausrichten", erklärte Fritzmeier.

Iserlohn hatte lange in akuter Abstiegsnot gesteckt, den Klassenerhalt aber letztlich bereits vor dem finalen Spieltag der Hauptrunde unter Dach und Fach gebracht.

