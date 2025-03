WDR-Sport DEL: Düsseldorfer EG gewinnt - Iserlohn Roosters feiern Klassenerhalt Stand: 02.03.2025 19:00 Uhr

Die DEG hat am 50. Spieltag in der Deutschen Eishockey Liga gegen Nürnberg den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Die Kölner Haie haben dabei mit einem Sieg gegen Augsburg Schützenhilfe geleistet. Der Kölner Erfolg und der eigene Erfolg gegen Schwenningen beschert den Iserlohn Roosters zudem den vorzeitigen Ligaverbleib.

Die Düsseldorfer gewannen am Sonntag vor eigenem Publikum gegen die Nürnberg Ice Tigers nach Verlängerung mit 4:3 (1:1, 2:0, 0:2, 1:0). Am Freitag hatten die Nürnberger mit einem 4:1-Sieg gegen Schlusslicht Augsburg noch dafür gesorgt, dass der Düsseldorfer EG ihre 1:5-Schlappe in Bremerhaven nicht den Absturz ans Tabellenende bescherte. Das Abstiegsduell mit den Augsburger Panthern bleibt für die DEG angesichts der drei Punkte Vorsprung bei zwei verbleibenden Spielen trotzdem spannend.

DEG geht als Vorletzter in den Abstiegs-Endspurt

Dass ein Team absteigt, ist ziemlich sicher, da fünf der sechs Topmannschaften - darunter die Krefeld Pinguine - aus Liga zwei aufsteigen wollen. Der vorletzte Platz, den Düsseldorf derzeit einnimmt, würde zum Ligaverbleib reichen.

Alexander Blank erzielte gegen Nürnberg den ersten Treffer für die DEG.

Die Rheinländer gerieten im zweiten Spiel des Karnevalswochenendes zunächst durch Evan Barratt in Rückstand (8. Minute). Alexander Blank sorgte allerdings noch vor der ersten Drittelsirene für den Ausgleich. Er traf nach einem gewonnenen Bully im eigenen Drittel durch die Beine von Tigers-Keeper Niklas Treutle zum 1:1 (15.). In Unterzahl - kurzzeitig mit zwei Spielern weniger auf dem Eis - hatten die Nürnberger anschließend sogar Glück, nicht mit einem Rückstand in die Kabine zu gehen.

Alexander Ehl trifft per Abstauber zum 3:1

Den zweiten Treffer kassierten die Gäste aber keine drei Minuten nach Wiederbeginn, als Laurin Braun bei einem schnellen Gegenstoß vom Verteidiger nicht attackiert wurde und mit einem Schuss in den rechten Winkel zum 2:1 abschloss (23.). Noch weniger Zeit verging bis zum dritten DEG-Treffer, dem ersten in Überzahl. Treutle und Pfosten retteten zunächst für die Tigers, doch der Puck blieb frei vor dem Tor liegen, wo Alexander Ehl am schnellsten reagierte und zum 3:1 (25.) abstaubte.

Nach diesem schlechten Start kamen die Nürnberger wieder besser ins Spiel, konnten Henrik Haukeland im DEG-Tor jedoch nicht überwinden. Im Schlussabschnitt bekamen die Düsseldorfer durch zwei Nürnberger Strafzeiten in Serie die große Chance zur Vorentscheidung, konnten aber weder doppelte noch einfache Überzahl nutzen. Das wurde bestraft: Kurz nach Ablauf der zweiten Strafe, trafen die Gäste zum 2:3. Haukeland hatte einen Schuss genau vor den Schläger von Jeremy McKenna abgewehrt und war dann ohne Chance (44.).

Haie siegen nach 0:3-Rückstand - Iserlohn schafft Klassenerhalt

Dabei blieb es nicht - Roman Kechter legte knappe neun Minuten vor dem Ende den Ausgleich nach (52.). Die große Chance aufs 4:1 vergeben und mit dem Ausgleich bestraft hatten die Rheinländer bei Strafzeiten gegen Ryan McKiernan und Jakub Borzecki allerdings Glück und in Haukeland einen sicheren Rückhalt, sodass sie sich zumindest in die Verlängerung retteten. Dort avancierte Brendan O'Donnell nach überstandener Unterzahl zum Matchwinner unf traf nach schöner Vorarbeit von Paul Postma und Ehl zum 4:3-Sieg (62.).

Da Augsburg am Sonntag trotz einer 3:0-Führung gegen die Kölner Haie mit 3:4 (1:0, 2:0, 0:4) verloren hat, hat die DEG auf dem sicheren vorletzten Platz nun drei Punkte Vorsprung. Die Entscheidung im Abstiegskampf könnte bereits am Dienstag (19.30 Uhr) im direkten Duell fallen: Mit einem Sieg in Augsburg wäre die DEG gerettet. Die Haie haben sich mit ihrer Schützenhilfe auch selbst geholfen, da sie ihren Platz in den Playoffs nun sicher haben. Das haben sie einem furiosen Schlussdrittel und Doppelpacks von Parker Tuomie und Brady Austin zu verdanken.

Ein weiteres Dankeschön an Köln könnte aus Iserlohn kommen, da die Roosters den Klassenerhalt auch durch den Haie-Sieg geschafft haben. Shane Gersich, Sven Ziegler (2) und Michael Dal Colle sorgten am Sonntag für einen 4:3 (2:0, 1:1, 1:2)-Erfolg gegen die Schwenninger Wild Wings und sind damit von Augsburg nicht mehr einzuholen.

