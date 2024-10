WDR-Sport DEL: Düsseldorfer EG feiert ersten drei Punkte Stand: 24.10.2024 17:43 Uhr

Die Düsseldorfer EG hat den ersten Saisonsieg nach 60 Minuten eingefahren. In einem packenden Spiel setzte sich die DEG gegen Augsburg durch.

Düsseldorf bezwang die Augsburger Panther am Mittwochabend 4:3 (2:0, 1:2, 1:1).

Düsseldorf dominiert erstes Drittel

Der Tabellenletzte aus Düsseldorf kam nach zuvor drei Niederlagen in Folge energisch in die Partie. Jacob Pivonka nutze früh im Spiel einen Abpraller nach Schuss von Brandon O'Donnell zum 1:0 (6.). In der ersten Überzahl des Spiels schlug die DEG erneut eiskalt zu. Nach Bully im gegnerischen Drittel landete die Scheibe an der blauen Linie bei O'Donnell, der den Puck zum 2:0 verwandelte (10.).

Düsseldorf dominierte weiter das erste Drittel und wurde von den Zuschauern lautstark unterstützt. Bennet Roßmy und Bernhard Ebner erspielten sich weitere Chancen heraus (13.).

Haukeland rettet Führung, Ehl vergibt

Nach einer Viertelstunde kamen dann die Gäste aus Augsburg zu ihren ersten Abschlüssen. T.J. Trevelyan scheiterte erst am stark parierenden DEG-Goalie Henrik Haukeland, beim doppelten Nachschuss warf sich jeweils ein Düsseldorfer Verteidiger in die Schussbahn (14.). Kurz darauf rette in Unterzahl der Pfosten für die DEG (15.).

Zwei Minuten vor Drittelende vergab Alexander Ehl nach einem Konter im Eins-gegen-Eins gegen Augsburgs Goalie Strauss Mann die Großchance auf das 3:0 (19.).

Augsburg erzielt Anschlusstreffer

Auch zu Beginn des Mittelabschnitts trat die Düsseldorfer EG alles andere als ein Tabellenschlusslicht auf. Jakub Borzecki erhöhte nach tollem Direktspiel von O'Donell auf 3:0 (23.).

Nach Puckverlust an der eigenen blauen Linie schlugen die Augsburger nach einer knappen halben Stunde in Person von Riley McCourt zum ersten Mal zu (29.). Die Partie wurde intensiver und von einem Fight zwischen Moritz Wirth und Thomas Schemitsch für einige Sekunden unterbrochen (31.). Kurz darauf fiel der 2:3-Anschlusstreffer für die Gäste aus dem Nichts. Nach Vorlage von Anrei Hakulinen vollendete Cody Kunyk (32.).

Die DEG brach in der Folge allerdings nicht ein und zeigte eine starke Antwort. Nach erneuter schöner Kombination im Düsseldorfer Angriffsspiel erzielte Drake Rymsha per Handgelenksschuss das 4:2 (35.).

Augsburger Blitzstart ins dritte Drittel

Im Schlussdrittel dauerte es nur 22 Sekunden bis zum siebten Treffer des Spiels. Chris Collins verkürzte für Augsburg auf 3:4 (41.). Nach dem frühen Rückschlag im dritten Drittel neutralisierten sich beide Teams und das Tempo ließ nach. Wenige Minuten vor Ende sicherte Haukeland mit dem Safe des Spiels die wichtigen ersten drei Punkte für die Düsseldorfer EG.

Mit jetzt acht Punkten bleibt die DEG das Schlusslicht der Liga, der Abstand auf die Iserlohn Roosters beträgt aber nur noch zwei Zähler. Weiter geht's für Düsseldorf am Samstag (20 Uhr) bei Spitzenreiter Eisbären Berlin.