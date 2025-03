WDR-Sport DEG in Augsburg - Schicksalsspiel für die Zukunft Stand: 03.03.2025 18:15 Uhr

Die Düsseldorfer EG kann in Augsburg den Klassenerhalt in der DEL sichern und damit auch für eine rosigere Zukunft sorgen.

Von Michael Buchartz

Normalerweise ist der Rosenmontag in Düsseldorf ein Tag der Ausgelassenheit. Normalerweise wird das auch bei der Düsseldorfer EG zelebriert. Doch in diesem Jahr ist alles anders: Denn am Dienstag steht viel auf dem Spiel, wenn es in der DEL am vorletzten Spieltag zum Duell Augsburg gegen Düsseldorf kommt.

Düsseldorf hat Trümpfe in der Hand

Die DEG liegt derzeit drei Zähler vor Augsburg, das auf dem einzigen Abstiegsplatz der DEL rangiert. Mit einem Sieg wäre Düsseldorf gerettet und Augsburg müsste hoffen, dass in der DEL2 ein Team die Playoffs gewinnt, welches nicht aufsteigen möchte. Derzeit liegen aber auf den ersten sechs Plätzen fünf Teams, die eine Lizenz beantragt haben. Nur die Ravensburg Towers wollen nicht nach oben.

Vor der Partie spricht viel für die DEG: Während die Rheinländer am letzten Spieltag mit einem Sieg gegen Nürnberg wichtige Punkte holten, stellt sich die Situation bei den Panthern aus Bayern ziemlich trostlos dar - vier Niederlagen in Serie und jede davon mit mindestens vier Gegentreffern gab es zuletzt. Einzig das Torverhältnis spricht für den AEV.

Schlechte Erinnerungen an Auswärtsspiel in Augsburg

Dis bisherigen drei Duelle in der Hauptrunde liefen höchst unterschiedlich. Im Oktober siegte die DEG knapp mit 4:3. Im Dezember kassierte Düsseldorf erst eine 1:6-Klatsche in Bayern - nur um gerade einmal neun Tage später ein furioses 7:2 zu feiern. Düsseldorf dürfte gewarnt sein, nicht nur aufgrund des 1:6 aus dem Dezember.

Ausgerechnet der rheinische Rivale aus Köln hat vor Augengeführt, wie schnell es im Eishockey gehen kann. Die Kölner Haie lagen zuletzt gegen Augsburg schon mit 0:3 zurück. Nur ein Kraftakt im letzten Drittel ließ die zarten Augsburger Siegträume zerplatzen.

Für die DEG geht es aber nicht nur um den Sieg oder den Klassenerhalt, sondern auch um die eigene Zukunft. Im November präsentierte Geschäftsführer Harald Wirtz mit der Firma TIMOCOM einen neuen Hauptsponsor. Der Gründer der Firma, Jens Thiermann stieg zudem zum Mitgesellschafter auf.

Allerdings gilt der Deal nur für die DEL und nicht für die DEL2. "Der Klassenerhalt in dieser Saison bleibt essenziell, um die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft zu schaffen", erklärte Wirtz. Sollte die DEG erstklassig bleiben, sieht es deutlich besser aus - auch dank des neuen Deals.

Geschäftsführer Wirtz: "Nächste Saison deutlich höheres Budget"

So verkündete Wirtz bereits: "Diese außergewöhnliche Unterstützung eröffnet nicht nur kurzfristig, sondern auch mittelfristig neue Potenziale. Bereits jetzt ist klar, dass der Sportdirektor Niki Mondt in der kommenden Saison ein deutlich höheres Budget zur Verfügung haben wird, was langfristige Planungssicherheit gewährleistet." Ein ausgelassener Rosenmontag im Jahr 2026 dürfte dann wieder im Bereich des Möglichen liegen.

