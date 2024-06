WDR-Sport CHIO: Titelverteidiger Jabet beim Voltigieren auf Kurs Stand: 28.06.2024 20:51 Uhr

Zum Auftakt des CHIO in Aachen sind traditionell die Voltigierer beim Preis der Sparkasse dran. Im Einzelwettbewerb dominierte am Freitag der Franzose Quentin Jabet.

Der Titelverteidiger entschied sowohl die Pflicht als auch die Technik für sich. Wie bei seinem Sieg im Vorjahr sowie bei seinen EM- und Weltcup-Erfolgen in den letzten Jahren turnte Jabet auf Ronaldo 200 NRW an der Longe von Andrea Boe. Mit insgesamt 8,562 Punkten aus beiden Disziplinen liegt das Trio vor Thomas Brüsewitz, der mit William II Z an der Longe von Maik Huesmann auf 8,476 Zähler kommt.

Bei den Frauen liefern sich Titelverteidigerin Kathrin Meyer und Alice Layher ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Meyer setzte sich in der Pflicht mit San Classico S OLD an der Longe ihrer Mutter Dr. Sonja Meyer durch, Layher entschied die Technik mit Lambic van Strokappeleken an der Longe von ihrer Schwester Helen für sich. Nach beiden Wettbewerben liegt Layher mit 8,494 Punkten knapp vor Meyer mit 8,468.

VV Köln-Dünnwald deutlich in Führung

Auch im Gruppen-Wettbewerb stand am Freitag die Pflicht auf dem Programm. Den Sieg holte sich das Team Norka des VV Köln-Dünnwald mit 7,806 Punkten vor dem Team Switzerland (7,310) und Fredenbeck Junior I (7,111).

Am Samstag folgt in allen drei Kategorien die Kür sowie das Pas de Deux (Doppelvoltigieren).