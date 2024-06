CHIO in Aachen Alle Infos zum "Weltfest des Pferdesports" Stand: 26.06.2024 17:21 Uhr

Am Freitag startet das "Weltfest des Pferdesports" - der CHIO in Aachen. Zehn Tage messen sich die besten Reiter der Welt unter den Augen tausender Pferdefans. Der WDR ist bei vielen Wettbewerben live dabei.

Wann findet der CHIO statt?

Blick in das Stadion des CHIO Aachen

Der CHIO in Aachen startet am 28. Juni und geht bis zum 7. Juli. Beim größten Reitturnier der Welt in der Aachener Soers werden in diesem Jahr 300 Reiter aus 30 Nationen erwartet, dazu kommen rund 600 Pferde. Offizielles Partnerland sind in diesem Jahr die USA. Am Montag (1.7.) wird ein deutsch-amerikanischer Pferdekorso mit Reitern von der Soers bis zum Aachener Markt ziehen.

In diesem Jahr geht es nicht nur um rund 3,9 Millionen Euro Preisgeld, sondern auch um die letzten Tickets für die Olympischen Spiele in Frankreich, die drei Wochen später stattfinden.

Welche Wettbewerbe gibt es?

Beim CHIO gibt es Wettbewerbe in fünf Disziplinen: Springen, Dressur, Vielseitigkeit, Voltigieren und im Vierspännerfahren. Eine kurze Erklärung der Disziplinen gibt es hier:

Einen Überblick über die Favoriten in den Disziplinen Springreiten, Dressur und Vielseitigkeit gibt es hier:

Springreiter Marcus Ehning auf seinem Pferd Stargold während des CHIO Aachen im Juli 2023.

Die Highlights - der WDR ist live dabei

Wie üblich überträgt der WDR verschiedene Wettbewerbe und Veranstaltungen live im TV und im Stream - insgesamt 30 Stunden in diesem Jahr.

Das erste Highlight der Turniers ist immer eine aufwendig inszenierte Eröffnungsfeier. Die Feier am 2. Juli soll - passend zum Partnerland USA - mit Mustangs, dem US-Nationalteam im Cheerleading und weiteren Programmpunkten US-amerikanisches Flair in die Soers bringen. Der WDR zeigt die Feier ab 20.15 Uhr.

Weitere Höhepunkte des CHIO 2024 im WDR Fernsehen:

Preis von Europa (Springen/3. Juli/20.15 Uhr)

Nationenpreis (Springen/4. Juli/20.15 Uhr)

Preis von Nordrhein-Westfalen (Springen/5. Juli/14.15 Uhr)

Geländeritt (Vielseitigkeit/6. Juli/11 Uhr)

Grand Prix Special (Dressur), Springen und Gespannfahren ( 6. Juli/15.15 Uhr)

Kür (Dressur/7. Juli/11 Uhr)

Großer Preis von Aachen (Springen/13 Uhr)

Das Gespannfahren gehört traditionell zum CHIO.

Wann finden die Wettbewerbe statt?

Los geht es mit den Voltigierern, die ihre Wettbewerbe von Freitag bis Sonntag (28.06. - 30.06.) in der Albert-Vahle-Halle austragen.

Die Wettbewerbe der Springreiter finden von Dienstag bis Sonntag (02.07. - 07.07.) im Hauptstadion statt.

Die Dressurwettbewerbe werden von Mittwoch bis Sonntag (03.07. - 07.07.) ausgetragen.

Die Vielseitigkeitsprüfungen finden an zwei aufeinanderfolgenden Tagen statt: Am Freitag (05.07.) steht zuerst die Dressur im Deutsche-Bank-Stadion an, am Abend dann das Springen im Hauptstadion. Am darauffolgenden Samstag (06.07.) führt der Geländeritt über die Geländestrecke in der Aachener Soers.

Traditionell haben die Vierspänner in Aachen ihren großen Auftritt. Die Wettbewerbe gehen von Donnerstag bis Sonntag (04.07. - 07.07.) und werden im Fahrstadion, auf der Marathonstrecke in der Aachener Soers und im Hauptstadion ausgetragen.