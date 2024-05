WDR-Sport BVB-Star Sancho in England gefeiert Stand: 03.05.2024 11:25 Uhr

Nach seinem tollen Spiel gegen Paris wird BVB-Dribbler Jadon Sancho auch in seiner Heimat England umjubelt. Es ist ein tolles Comeback nach seinem Tief bei Manchester United.

Die Anfrage der Liverpool-Legende Jamie Carragher schüttelte Jadon Sancho so leicht ab wie zuvor Gegenspieler Nuno Mendes. Ob er nach dem Champions-League-Triumph mit ihm gemeinsam ein paar Bier trinken würde, wollte der nach acht Pints angetrunkene Carragher von Sancho nach dem Sieg im Halbfinal-Hinspiel gegen Paris (1:0) wissen. "Ich trinke nicht", konterte der Engländer cool. Thema erledigt.

Sollte Borussia Dortmund am 1. Juni im Londoner Fußball-Tempel Wembley aber tatsächlich in der Königsklasse triumphieren, dann wird Sancho auch ohne Alkohol kräftig feiern. Als er in der Winterpause von Manchester United ausgeliehen wurde, war der 24-Jährige am Tiefpunkt seiner Karriere angelangt. Inzwischen dreht Sancho wieder mächtig auf und nähert sich seiner Bestform.

Gefeiert vom Boulvardblatt "The Sun"

"Ich weiß die Komplimente wertzuschätzen und hoffe, dass ich so weitermachen kann", sagt Sancho nach dem Erfolg gegen den französischen Meister. Besonders in England wird der Flügelstürmer wieder gefeiert. "San-sational! Der von Manchester United verstoßene Sancho steht mit einem Bein im Champions-League-Finale", titelte The Sun.

Gegen PSG schloss Sancho zwölf Dribblings erfolgreich ab. Es war der beste Wert in einem Champions-League-Halbfinale seit Lionel Messi 2008 mit dem FC Barcelona gegen Manchester United 16 gelangen. "Er hat den besten Spieler der Welt, Kylian Mbappe, in den Schatten gestellt. Er sah fitter, schärfer und selbstbewusster aus", sagte der frühere Bayern-Profi Owen Hargreaves im englischen Fernsehen.

"Hat Spieler zum Tanzen gebracht"

Auch Ex-Nationalspieler Rio Ferdinand zeigte sich begeistert. "Jadon hat die Spieler zum Tanzen gebracht", sagte Ferdinand. Der Dribbler habe wie beim "Käfigfußball" gespielt und so aufgetrumpft wie seit seiner ersten Zeit in Dortmund nicht mehr.

Daher wünscht man sich beim BVB vor dem sportlich bedeutungslosen Spiel am Samstag (04.04.2024) gegen den FC Augsburg, dass Sancho auch in der nächsten Saison das schwarz-gelbe Trikot überstreift. "Wir kennen seine Qualitäten", betonte Trainer Edin Terzic. Gespräche mit dem englischen Rekordmeister dürften daher zeitnah beginnen.

Hoffnung auf EM-Teilnahme

Sancho selber hat auch die Hoffnung auf eine Teilnahme an der EM in Deutschland noch nicht aufgegeben. "Leistungen wie heute helfen", sagte der einstige 85-Millionen-Euro-Mann nach dem Paris-Spiel. Doch er betonte auch: "Ich konzentriere mich jetzt auf die Gegenwart." Diese ist gerade spannend genug.