3. Liga BVB-Reserve punktet gegen Aufstiegsaspirant Saarbrücken

Nach dem Sieg im Kellerduell bei der Reserve des VfB Stuttgart am vergangenen Spieltag, hat sich die U23 von Borussia Dortmund am Samstag mit einem weiteren Erfolg gegen Aufstiegsaspirant 1. FC Saarbrücken in die Winterpause verabschiedet.

Gegen die Saarbrückener reichte es immerhin zu einem torlosen Remis und damit dem dritten Spiel in Serie ohne Niederlage.

Latte verhindert gleich zweimal Dortmunder Führung

Ihre erste gute Chance hatten die Dortmunder nach einem Freistoß von Danylo Krevsun, den ein gegnerischer Verteidiger auf die Latte verlängerte (18. Minute). In dieser Szene blieb der BVB genauso glücklos wie in der 28. Minute, als ihnen ein Elfmeter nach einem Handspiel im Saarbrückener Strafraum verwehrt blieb.

Die Pechsträhne hielt auch in der 40. Minute, als Julian Hettwer, der in der vergangenen Woche doppelt getroffen hatte, eine Ecke per Hacke erneut an die Latte lenkte. So wurden die Seiten letztlich torlos gewechselt.

Noch einmal Pech für Dortmund in der Schlussphase

Derart nah kam einer Führung in den zweiten 45 Minuten lange keine der beiden Mannschaften. Kam ein Ball mal durch, war entweder BVB-Keeper Marcel Lotka (77. beim Schuss von Tim Civeja) zur Stelle, oder Hettwer verpasste das Ziel auf der Gegenseite knapp (79.). In der Schlussphase hatte der BVB aber ein weiteres Mal Pech, als sich FC-Schlussmann Phillip Menzel beim Rauslaufen verschätzte und ein Verteidiger für ihn die Hereingabe per Fallrückzieher am Fünfmeterraum klärte.

Nach diesem Remis verabschieden sich die Dortmunder mit 26 Punkten und einem soliden Mittelfeldplatz in die Winterpause.