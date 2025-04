WDR-Sport BVB reist zum Klassiker der etwas anderen Art Stand: 11.04.2025 14:07 Uhr

Nach der heftigen Niederlage in der Champions League beim FC Barcelona bleibt beim BVB wenig Zeit zum Durchschnaufen. Das Topspiel in der Bundesliga bei den Bayern steht am Samstag (18.30 Uhr) an. Trainer Nico Kovac will ein anderes Gesicht seines Teams sehen.

Wenn in der Vergangenheit das Duell Bayern München gegen Borussia Dortmund auf dem Spielplan stand, dann ging es nicht selten um entscheidende Punkte im Titelrennen. Irgendwann vor zwei Jahrzehnten wurde aus diesem Duell der deutsche Klassiker, das Spitzenspiel der vermeintlich beiden besten deutschen Mannschaften mit den höchsten Etats.

In den vergangenen zehn Jahren zählten beide Clubs stets zu den Top 5 der Tabelle, wenn sie gegeneinander spielten. Diesmal strahlt das Aufeinandertreffen der beiden Clubs nicht so viel Glanz aus: die Bayern ganz oben, die Dortmunder hinken in der Tabelle als Achter mit 27 (!) Punkten Rückstand weit hinterher.

Kovac will andere Mentalität sehen

"Es ist schon der Klassiker, wenn auch nicht in der Konstellation, wie wir sie kennen", sagte BVB-Coach Niko Kovac, noch gezeichnet von der 0:4-Demütigung in Barcelona.

Dennoch will Kovac ein Duell auf Augenhöhe sehen und fordert dazu eine deutliche Leistungssteigerung.

"Darum geht’s: Dass wir morgen eine ganz andere Mentalität an den Tag legen, eine ganz andere Laufbereitschaft an den Tag legen, einen ganz anderen Zusammenhalt", sagte der 53-Jährige am Tag vor dem Spiel.

"Bayern ganz klarer Favorit"

Jeder Einzelne sei nun in der Pflicht, so der Kroate und erklärte: "Wir müssen mehr leisten. Gerade gegen Topmannschaften muss man an die Grenzen gehen. Das haben wir nicht getan."

Die Münchner seien "ganz klarer Favorit", sagte Kovac, der aber auch eine spezielle Chance sieht. "Bayern München hat die sicherlich auch schwierige Aufgabe, das Spiel in Mailand zu drehen", meinte er mit Blick auf das Königsklassen-Rückspiel der Münchner in der kommenden Woche bei Inter Mailand.

"Auch dort sind die Köpfe sicherlich ein bisschen in Mailand. Das müssen wir versuchen, das morgen auch für uns zu nutzen." Das Hinspiel hatte der FCB zu Hause 1:2 verloren.

Unsere Quellen: