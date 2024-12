WDR-Sport BVB- Handballerinnen kassieren erste Niederlage Stand: 29.12.2024 19:29 Uhr

Die Frauen von Borussia Dortmund haben in der Handball-Bundesliga eine überraschende Pleite kassiert. Auch Blomberg-Lippe und Leverkusen unterlagen.

Der BVB unterlag am Sonntag der HSG Bensheim/Auerbach in eigener Halle mit 25:30 (13:15) und kassierten damit ihre erste Saisonniederlage. Mit 17:3 Punkten bleiben die Dortmunderinnen zwar Tabellenführer, Ludwigsburg hat jedoch noch ein Spiel weniger absolviert und könnte noch vorbeiziehen. Bensheim/Auerbach klettert mit 12:8 Punkten auf Rang fünf.

Deborah Lassource war mit fünf Treffern beste BVB-Spielerin, Lena Degenhardt und Carmen Campos Costa steuerten jeweils drei Treffer bei. Bester Werferin der Partie war jedoch Bensheims Lucie-Marie Kretzschmar mit sieben Toren. Kim Naidzinavicius Irion und Nina Engen trafen jeweils fünf Mal.

Der BVB erwischte einen schlechten Start und lag nach etwas mehr als drei Minuten bereits mit 0:4 zurück. Engel stellte Mitte der ersten Halbzeit auf fünf Tore Führung für die Gaste (5:10). Der BVB kämpfte sich durch einen 3:0-Lauf noch einmal heran und ging mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Pause (13:15).

Vier MInuten nach Wiederanpfiff traf Lassource zum 16:16-Ausgleich, in Führung ging der BVB aber nie. Stattdessen zogen die Gäste kurz vor Schluss davon. Zweieinhalb Minuten vor dem Ende stellte Lisa Friedberger per Siebenmeter auf 23:28 aus BVB-Sicht und sorgte damit für die Entscheidung.

Weiter geht es für die BVB-Handballerinnen am 5. Januar (16.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim Tabellendritten VfL Oldenburg.

Auch Blomberg-Lippe und Leverkusen verlieren

Die HSG Blomberg-Lippe hat am 10. Spieltag die zweite Niederlage in Folge kassiert und gegen die HB Ludwigsburg in fremder Halle mit 24:32 (10:16) verloren. Nach zwölf Minuten lagen die Lipperinnen bereits mit 1:8 hinten und erholten sich davon nicht mehr. In der Tabelle rutscht die HSG auf Rang sech ab und steht bei 11:9 Punkten.

Tabellenletzter bleibt Bayer Leverkusen. Die Elfen kassierten auch im neunten Saisonspiel eine Niederlage und unterlagen dem VfL Oldenburg deutlich mit 16:26 (6:9). Bayer ist damit weiter punktlos in dieser Saison.

