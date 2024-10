Unruhe in Dortmund BVB-Verteidiger Süle fällt aus - Sahin verteidigt Can Stand: 25.10.2024 13:53 Uhr

Borussia Dortmund muss in der Defensive vorerst ohne Niklas Süle planen. Der Verteidiger hat sich beim 2:5 gegen Real Madrid verletzt. Das teilte BVB-Coach Nuri Sahin am Freitag mit und sprach auch über seine taktischen Fehler in Madrid.

Der BVB wird im Auswärtsspiel beim FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr) ohne Süle antreten. Sahin sagte, dass der Verteidiger vermutlich bis zur Länderspielpause am 9. November ausfallen wird: "Wir hoffen, dass er nach der Länderspielpause direkt dabei ist."

BVB will sich in Augsburg "endlich mal belohnen"

Sahin lobte den großen Kampfgeist Süles, der sich die Verletzung am Sprunggelenk bei der 2:5 (2:0)-Niederlage gegen Real Madrid in der Champions League früh zugezogen habe und "das trotzdem komplett durchgezogen hat". Der 29-Jährige spielte bis zum Ende durch.

Für uns ist das ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Wir müssen oben dranbleiben.

BVB-Trainer Nuri Sahin

Bei Julian Ryerson, der in Madrid angeschlagen ausgewechselt wurde, ist Sahin indes optimistisch, dass es für einen Einsatz in Augsburg wieder reicht. Die Marschroute für die Partie ist klar - im vierten Anlauf soll in der Bundesliga der erste Auswärtssieg her: "Unser Anspruch ist es, dort morgen natürlich drei Punkte zu holen - endlich uns auch mal auswärts irgendwie zu belohnen."

Sahin nahm vor dem Augsburg-Spiel auch Stellung zu seinem Anteil an der 2:5-Schlappe in Madrid, wo der BVB zur Pause noch mit 2:0 geführt hatte: "Wir haben meiner Meinung nach ein richtig gutes Spiel gemacht in der ersten Halbzeit und dann unter anderem auch mit meiner Entscheidung, mit meiner taktischen Umstellung ein bisschen den Faden verloren." Der 36-Jährige hatte im zweiten Durchgang früh auf Fünferkette umgestellt, was die Madrilenen nach dem Anschlusstor von Antonio Rüdiger noch mit vier weiteren Treffern bestraften.

Sahin will seine Spieler vor Kritik schützen

Der offensive Umgang mit eigenen Fehlern ist wohl auch seiner Verantwortung geschuldet, Kritik von Spielern wie dem formschwachen Emre Can, der in Madrid im Duell mit Vinícius Junior nicht mithalten konnte, fernzuhalten: "Ich lasse nicht einen Spieler von mir vor den Zug werfen oder für irgendwas verantwortlich machen. Wenn jemand verantwortlich ist, dann bin ich das als Trainer." Für seine Spieler gehe er da "durchs Feuer". Dass Can es besser machen kann als zuletzt, sei seinem Kapitän genau so klar wie ihm als Trainer.

Ganz sicher keine Kritik müssen nach dem Spiel in Augsburg Karim Adeyemi, Julien Duranville, Giovanni Reyna und Yan Couto fürchten, die weiterhin ausfallen.