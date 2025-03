WDR-Sport Borussia Dortmund II holt Punkt bei Spitzenreiter Dresden Stand: 12.03.2025 20:58 Uhr

Die U23 von Borussia Dortmund hat bei Drittliga-Tabellenführer Dynamo Dresden einen Achtungserfolg gefeiert.

Die Schwarz-Gelben erkämpften sich am Mittwochabend in Dresden ein torloses Unentschieden und holten nach zwei Niederlagen in Folge wieder einen Punkt. Nach 28 Spieltagen rangiert der BVB auf Platz 14, zwei Zähler vor den Abstiegsrängen.

Dynamo zeitweise drückend, aber beide zu harmlos

In der ersten Viertelstunde hielt der BVB mutig dagegen und tauchte auch immer wieder vor dem gegnerischen Tor auf, wirklich gefährlich wurden aber beide Teams in dieser Phase nicht. Dann übernahm der Tabellenführer zunehmend die Spielkontrolle und kam zu besseren Chancen. Jakob Lemmer (19.) scheiterte an BVB-Schlussmann Silas Ostrzinski (19.) und Christoph Daferner köpfte kurz darauf nur knapp neben das Tor (20.).

Dynamo blieb das gefährlichere Team. Erneut rettete Ostrzinski gegen Aljaz Casar (28.) und wenig später auch gegen Lemmer (33.). Dresdens Torhüter Tim Schreiber musste in der 41. Minute erstmals wirklich eingreifen, als er einen Kopfball von Michael Eberwein parierte. Die größte Gelegenheit des ersten Durchgangs hatte kurz vor dem Ende aber der Spitzenreiter, als Daferners Kopfball glänzend von Ostrzinski pariert wurde (43.).

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte war Dynamo spielbestimmend, kam aber zu keinen nennenswerten Abschlüssen. Nach einer Viertelstunde konnte der BVB das Spiel wieder offener gestalten. Damit fand das Geschehen aber weitgehend im Mittelfeld statt. Bis zum Ende fehlte dem Spiel das Tempo und kein Team ging mehr Risiken ein. Auch in vier Minuten Nachspielzeit kam es zu keinen Torchancen mehr.

Heimspiel gegen Viktoria Köln

Für den BVB geht es am Samstag (14 Uhr) in der 3. Liga mit einem Heimspiel gegen Viktoria Köln weiter.

