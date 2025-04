3. Liga Borussia Dortmund II beendet Sieglos-Serie in Verl Stand: 09.04.2025 20:54 Uhr

Nach sieben sieglosen Liga-Spielen hat Borussia Dortmund II im NRW-Duell beim SC Verl wichtige Punkte im Abstiegskampf gesammelt.

Der BVB setzte sich am Mittwochabend durch ein Tor von Julian Hettwer (60.) mit 1:0 (0:0) durch und kletterte in der Tabelle auf Platz 14. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt drei Punkte. Verl verpasste es, näher an die Aufstiegsplätze heranzurücken und hat als Siebter weiter sechs Punkte Rückstand auf Relegationsrang drei.

Wenige Torchancen in Halbzeit eins

Nach sieben Minuten gehörte Dortmund die erste gute Möglichkeit, als Verls Keeper Philipp Schulze einen Schuss von Michael Eberwein aus halbrechter Position noch über die Querlatte lenkte. Auf der Gegenseite verpasste Verls Lars Lokotsch (10.) nach einer flachen Hereingabe von Berkan Taz in der Mitte um Haaresbreite. Kurz darauf entschärfte BVB-Torhüter Silas Ostrzinski einen Distanzschuss von Timur Gayret (12.).

Nach 22 Minuten musste Dortmunds Jordi Paulina angeschlagen das Feld verlassen, für ihn kam Rodney Elngo-Yombo. Die Partie spielte sich anschließend überwiegend zwischen den Strafräumen ab. Verl hatte insgesamt etwas mehr vom Spiel, konnte sich bis zur Halbzeitpause aber keine nennenswerten Möglichkeiten herausspielen.

Verl an die Latte, Dortmund an den Pfosten

In der zweiten Halbzeit gehörte Verl die Anfangsphase, in Führng ging aber Dortmund. Der drei Minuten zuvor eingewechselte Hettwer (60.) drückte den Ball nach einer flachen Hereingabe von Michael Eberwein aus kurzer Distanz über die Linie. Beinahe hätte Verl umgehend die Antwort parat gehabt, doch ein Kopfball von Niko Kijewski (63.) klatschte an die Latte. Bei Dortmund scheiterte Elongo-Yombo (70.) nach einer Ecke am Pfosten.

In der Schlusspahse drückte Verl auf den Ausgleich, Dortmund konnte den Ball gegen die aggressiven Gastgeber kaum in den eigenen Reihen halten. Ein Treffer gelang den Ostwestfalen allerdings nicht mehr.

Verl reist nach Rostock

Am Samstag (14 Uhr) gastiert Verl bei Hansa Rostock, Dortmund II empfängt am Sonntag (16.30 Uhr) Energie Cottbus.

