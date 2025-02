WDR-Sport Bonner Badmintonspielerin Brid Stepper triumphiert bei DM Stand: 02.02.2025 17:57 Uhr

Am Donnerstag hat der 1. BC Bonn-Beuel seinen Rückzug aus der Bundesliga bekannt gegeben, und am Sonntag feiert er nun den Meistertitel von Brid Stepper.

Eine ereignisreiche Woche für den Traditionsclub aus dem Bonner Stadtbezirk Beuel: Kurz nachdem er in einem Offenen Brief bekannt gegeben hat, sich nach mehr als 25 Jahren aus der Bundesliga zurückzuziehen, haben die Spieler des Vereins bei den Deutschen Badminton-Meisterschaften in Cloppenburg für Furore gesorgt.

Brid Stepper gewinnt Finale gegen Miranda Wilson

Die Bundesliga-Spielerin Brid Stepper bejubelte am Sonntag ihren ersten Meistertitel. Wie schon in den vier Spielen zuvor gewann die 28-Jährige auch das Finale glatt in zwei Sätzen. Sie bezwang die an Nummer eins gesetzte Miranda Wilson (SG Schorndorf) mit 21:17 und 21:16.

Ihr Vereinskollege Sanjeevi Padmanabhan Vasudevan hätte in den Einzelkonkurrenzen um ein Haar für einen Bonner Doppelerfolg gesorgt, musste sich im Finale allerdings gegen Olympia-Starter Fabian Roth mit 19:21 und 19:21 geschlagen geben. Im Halbfinale hatte der 20-jährige Bonner zuvor den zweifachen Deutschen Meister Matthias Kicklitz (SV Fun-Ball Dortelweil) aus dem Rennen geworfen - 21:18, 23:21.

Bonn will Bundesliga-Aufwand nicht mehr stemmen

Trotz der Finalniederlage ist das ein großer Erfolg für den Bonner Nachwuchsspieler, der 2023 bereits als bester Spieler der Altersklasse U19 in Deutschland ausgezeichnet wurde und in dieser Klasse mit Rang fünf bei der EM und den 17. Platz bei der WM beachtliche Erfolge vorzuweisen hat.

Wir, als Verein, haben für uns erkannt, dass wir unter den aktuellen Bedingungen den Aufwand nicht mehr stemmen wollen, mit zwei Mannschaften in den beiden höchsten Spielklassen vertreten zu sein.

Vorstand des 1. BC Beuel

Nachdem er 2022 bei den U19-Junioren den DM-Titel geholt hatte, ist ihm das nun in der offenen Klasse noch knapp verwehrt geblieben. Trotzdem dürfte die Freude beim BC ob des guten Abschneidens seiner Bundesliga-Spieler groß sein.

Sein Abschneiden werden die Bonner auch als Bestätigung für ihre Nachwuchsarbeit betrachten. Den Rücktritt aus der Bundesliga hat der BC-Vorstand übrigens mit einer Kritik an den dortigen Rahmenbedingungen verknüpft, die aus Bonner Sicht nicht attraktiv seien: Vereine mit einem breiten Engagement für die Sportart seien stark belastet, während "strukturarme Vereine ohne große Nachwuchsarbeit, aber mit hohen finanziellen Mitteln für den Erstligabetrieb" profitierten.

BC Beuel beklagt zu hohe Leistungsdiskrepanz in Liga eins

Der Verein beklagt in der höchsten deutschen Spielklasse eine "Leistungsdiskrepanz", die so hoch sei "wie seit vielen Jahren nicht". Daher habe man sich beim Tabellenvorletzten der Liga dazu entschieden, sich ab der kommenden Saison vorerst auf die 2. Bundesliga zu beschränken, die ein ganz anderes Bild zeige: "Viele knappe Spiele, vor Ort trainierende Spieler, die sich mit dem Verein und der Vision identifizieren und als echte Vorbilder für den Nachwuchs dienen."

Der Vorstand des Vereins mit seinen mehr als 600 Mitgliedern schließt indes nicht aus, die 1. Bundesliga wieder in Angriff zu nehmen, wenn genug der eigenen Talente für diesen Schritt reif seien und man den Aufstieg schafft.

NRW-Spieler triumphieren in Doppelkonkurrenzen

Auch für die erfolgreichen DM-Starter Brid Stepper und Sanjeevi Padmanabhan Vasudevan war die Bundesliga bis dato in dieser Saison kein leichtes Pflaster. Der 20-jährige Deutsche Vizemeister hat bei 18 Einsätzen in dieser Saison (Einzel und Doppel) gerade einmal zwei Siege gefeiert. Bei der Deutschen Meisterin waren es im Einzel und Doppel zusammen vier Siege aus 20 Einsätzen.

Diese Bilanz sieht bei den reinen Doppelspezialisten Leona Michalski (TV Refrath/13:9 in der Bundesliga) und Thuc Phuong Nguyen (1. BC Wipperfeld/9:2), die in Cloppenburg im Damen-Doppel triumphierten, etwas freundlicher aus. Ähnliches gilt für den Refrather Jan Colin Völker (19:2-Bundesliga-Bilanz in Doppel und Mixed), der am Sonntag mit Franziska Volkmann (Blau-Weiß Wittorf) den DM-Titel im Mixed geholt hat.