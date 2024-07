WDR-Sport Bochum müht sich zu Sieg in erstem Testspiel Stand: 06.07.2024 16:01 Uhr

Der VfL Bochum hat sein erstes Testspiel der Sommervorbereitung gegen den Oberligisten RW Ahlen knapp gewonnen.

Die Mannschaft des neuen Cheftrainers Peter Zeidler setzte sich am Samstag mit 3:1 (1:0) durch. Agon Elezi (28.) brachte den VfL nach einem Ahlener Handspiel per Elfmeter in Führung. Nach der Pause staubte Ahlens Hakan Sezer (83.) ab und glich zum 1:1 aus, ehe Jordi Osei-Tutu (86.) die Bochumer nach einer schönen Einzelaktion wieder in Führung schoss. Den Schlusspunkt setzte Moritz Broschinski (90.), der nach einem Foul an Osei-Tutu einen Elfmeter zum 3:1 verwandelte.