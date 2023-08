WDR-Sport Bitterer Saisonauftakt für Arminia Bielefeld in Dresden Stand: 05.08.2023 18:11 Uhr

Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld hat das Auftaktspiel bei Dynamo Dresden verloren.

Die völlig neu zusammengestellte Mannschaft des neuen Trainers Michél Kniat unterlag in Dresden vor 29.589 Zuschauern am Samstag 1:3 (1:2). Ein Eigentor von Semi Belkahia (14.), Stefan Kutschke (36./Foulelfmeter) und Niklas Hauptmann (65.) sorgten für den Sieg der Sachsen, die in der letzten Saison hauchdünn den Aufstieg verpasst hatten. Für Bielefeld hatte Merveille Biankadi (45.+4) zwischenzeitlich auf 1:2 verkürzt.

Nach dem Abstieg und dem damit verbundenen Umbruch standen bei Bielefeld zehn Neuzugänge in der Startelf - nur Fabian Klos war schon in der letzten Saison dabei und führte sein Team als Kapitän auf das Feld.

Bielefelds Defensive wackelt immer wieder

Beide Mannschaften suchten von Beginn an den Weg nach vorne, Dresden hatte die erste gute Chance. Einen Distanzschuss von Claudio Kammerkecht konnte Bielefelds Keeper Jonas Kersken nur nach vorne abwehren, doch Tom Zimmerschied verfehlte beim Nachschuss aus etwa zehn Metern das leere Tor.

Die Defensive der Arminia zeigte sich weiter alles andere als sattelfest - so auch beim 1:0 für Dynamo. Bei einem Angriff über den rechten Flügel gelangte der Ball zu Dennis Borkowski, der einen Flachpass in die Mitte spielte. Beim Klärungsversuch beförderte Bielefelds Innenverteidiger Belkahia (14.) den Ball ins eigene Tor.

Dresden legt nach, Bielefeld kommt wieder ran

Dresden blieb am Drücker. Borkowski (20.), der in aussichtsreicher Position im Strafraum ein Zuspiel verpasste, und Zimmerschied (21.) mit einem Volleyschuss sorgten weiter für Gefahr. Für die bis dahin größte Gefahr vor dem eigenen Tor sorgte Dynamo selbst: Eine Hereingabe von Bielefelds Nicklas Shipnoski fälschte Dresdens Jakob Lewald gefährlich ab, doch Keeper Stefan Drljaca war auf dem Posten.

Bielefeld fing sich wieder etwas und erspielte sich Chancen durch Klos (26.) und Kaito Mizuta (27.). Nach einem Ballverlust von Sam Schreck konnte Dresden aber wieder kontern, Borkowski (33.) verfehlte das lange Eck knapp. Zwei Minuten später erhielten die Schwarz-Gelben einen Foulelfmeter, weil Pechvogel Belkahia im Strafraum Zimmerschied zu Fall brachte. Kapitän Kutschke (36.) verwandelte sicher zum 2:0.

Dresden nahm anschließend etwas Tempo raus - doch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte gelang der Arminia der Anschlusstreffer. Nach einem Freistoß von Mizuta von der rechten Seite sprang der Ball zum völlig frei stehenden Biankadi (45.+4), der aus etwa 15 Metern mit einem wuchtigen Schuss in den rechten Winkel traf.

Dresden schlägt eiskalt zu - Arminia in Unterzahl

Nach der Halbzeitpause stabilisierte die Arminia ihre Abwehr und hatte mehr vom Spiel, zwingende Torchancen sprangen aber nicht heraus. Dynamo lauerte auf Konter und legte mit dem ersten nennenswerten Angriff nach der Pause den dritten Treffer nach. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld passte Zimmerschied in die Spitze zu Hauptmann (65.), der flach einschob.

Und es kam noch dicker für die Ostwestfalen: Mizuta (67.) stieg Hauptmann am Mittelkreis etwas ungeschickt von hinten in die Beine und sah dafür die Rote Karte - ein harte Entscheidung. Nach dem dritten Dresdner Tor und dem Platzverweis war die Luft raus, Dynamo war dem vierten Tor näher als Bielefeld dem Anschluss.