WDR-Sport Billie Jean King Cup: Jule Niemeier kehrt ins Tennis-Team zurück Stand: 16.09.2024 14:16 Uhr

Teamchef Rainer Schüttler kann bei der Endrunde im Billie Jean King Cup auf sein aktuell bestes Team bauen.

Schüttler nominierte Tatjana Maria, Jule Niemeier, Laura Siegemund und Eva Lys für die Finalspiele im spanischen Malaga. Dort trifft die deutsche Tennis-Auswahl im Achtelfinale am 15. November zunächst auf Großbritannien.

"Wir haben ein starkes deutsches Team zusammen. Drei Spielerinnen waren schon in Brasilien bei der Qualifikationsrunde dabei", sagte Schüttler, der den fünften Platz im Team zu einem späteren Zeitpunkt vergeben will. "Die Spielerinnen haben alle bereits ihre Erfahrungen im Billie Jean King Cup gesammelt und gezeigt, was für Qualitäten sie haben."

Rainer Schüttler setzt auf Jule Niemeier

Im Vergleich zum 3:1 in Brasilien im April fehlen Angelique Kerber und Anna-Lena Friedsam. Kerber hat ihrer Karriere nach den Olympischen Spielen in Paris beendet, Friedsam arbeitet nach einer Verletzung noch an ihrem Comeback.

Schüttler erwartet nach den zuletzt guten Leistungen vor allem einiges von der Dortmunderin Niemeier, die in Brasilien nicht dabei war. "Mit den jüngsten Ergebnissen hat sie eine Menge Selbstvertrauen getankt und den Glauben an sich zurückgefunden", sagte Schüttler. "Das ist wichtig für sie selbst, aber auch für unser Team. Sie hat im Billie Jean King Cup schon weitaus höher platzierte Gegnerinnen geschlagen und ist zudem vielseitig im Einzel und Doppel einsetzbar."