Westfalenpokal Bielefeld gegen Verl - Titel für Klos zum Abschied? Stand: 24.05.2024 19:11 Uhr

Nach dem geschafften Klassenerhalt in der 3. Liga trifft Arminia Bielefeld im Finale des Westfalenpokals auf den SC Verl. Für Arminias Kapitän Fabian Klos ist es das letzte Spiel vor seinem Karriereende.

Der große Druck ist nach dem geschafften Klassenerhalt weg, nun winkt zum Saisonabschluss noch ein Titel: Nach elf Jahren steht Arminia Bielefeld wieder im Finale des Westfalenpokals und trifft dort am Samstag (16.45 Uhr) auf den Drittliga-Konkurrenten SC Verl. Das Spiel ist live im Ersten im Rahmen der Konferenz zum "Finaltag der Amateure" sowie im Einzelstream auf sportschau.de zu sehen.

Die Arminia musste bis zum vorletzten Spieltag der 3. Liga zittern, um den Klassenerhalt mit einem 0:0 gegen den Halleschen FC perfekt zu machen. Nach dem Abstieg aus der Bundesliga und aus der 2. Bundesliga innerhalb von zwei Jahren drohte dem Klub, in die Regionalliga West durchgereicht zu werden.

Sieger nimmt am DFB-Pokal teil

Im Duell mit dem SC Verl geht es nicht nur um das sportliche Prestige, sondern auch um viel Geld. Denn der Pokalsieger darf an der 1. Runde des DFB-Pokals teilnehmen und erhält dafür einen Startprämie. In der laufenden Spielzeit erhielt jeder Erstrundenteilnehmer 215.600 Euro.

"Unser Auftrag ist es, diesen Pokal jetzt auch zu holen. Wir können personell komplett aus dem Vollen schöpfen", sagte Bielefelds Trainer Mitch Kniat im Vorfeld der Partie. Die Arminia hat am Samstag ein Heimspiel, im Vorfeld wurden bereits mehr als 22.000 Tickets verkauft. Viele der Zuschauer im Stadion werden wohl auch Bielefelds Kapitän Fabian Klos in seinem letzten Spiel für den Klub sehen wollen.

Klos läuft zum letzten Mal für Bielefeld auf

Der 36-Jährige beendet nach der Saison seine Karriere und bestritt gegen Halle sein letztes Liga-Heimspiel für die Arminia. Seit 2011 trägt er das Trikot der Ostwestfalen und schoss in 446 Spielen 165 Tore. Die Fans hatten Klos im seinem letzten Liga-Heimspiel schon vor dem Anpfiff mit einer großen Choreografie gefeiert, und nach dem Abpfiff gab es eine große, emotionale Abschieds-Party. Vom Klub wurde er zum Ehrenspielführer ernannt.

Vor dem Abschied am Samstag habe er "Respekt, aber keine Angst", sagte Klos im Interview mit dem WDR. "Da wird noch einiges an Emotionen auf mich zukommen und ich bin froh, dass ich zu Hause jemanden habe, mit dem ich das teilen kann (seine Frau Nadine, Anm. d. Red.). Ich habe auch enge Freunde, die mich unterstützen werden."

Verl will Bielefelds Party crashen

Doch das Finale gegen Verl wird alles andere als ein Selbstläufer. Der Klub schloss die Saison in der 3. Liga als Tabellenzwölfter zwei Plätze vor der Arminia ab, mit sieben Punkten mehr auf dem Konto. Verl geriet zu keinem Zeitpunkt der Saison in Abstiegsgefahr und hatte nach der Hinrunde als Sechster sogar noch die Aufstiegsränge im Blick. Der Sportclub wird in seine fünfte Drittliga-Saison in Folge gehen.

Bielefelds Coach Kniat warnt vor dem Konkurrenten, der die Arminia im Liga-Hinspiel 3:1 geschlagen hatte und im Rückspiel auf der Bielefelder Alm ein 0:0 erkämpfte. "Verl wird uns wieder hoch anlaufen, so wie sie es in ihrem 4-3-3-System mit einer Raute immer machen", so Kniat. "Wenn ich an das Rückrundenspiel denke, dann war es mit und gegen den Ball eines unserer schlechtesten Spiele überhaupt."

Verls Coach Alexander Ende, der als Spieler bereits drei Mal ein Landespokalfinale gewann, freut sich, "ein so emotionales Finale und so einen Abschluss der Saison zu haben - hoffentlich mit einer Feier im Anschluss. Für alle Verler ist das ein Riesenhighlight."

Beide Klubs gewannen Pokal schon drei Mal

Beide Klubs gewannen den Westfalenpokal bereits drei Mal: Bielefeld stand 1991, 2012 und 2013 im Finale und gewann die drei Endspiele, Verl triumphierte 1992, 1997 und 2007 - bei zwei weiteren Finals 2010 und 2015 ging der Sporclub leer aus. Beim Finale am Samstag kann es keine Verlängerung geben: Bei einem Unentschieden geht es direkt ins Elfmeterschießen.