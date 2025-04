Nach sensationellem Pokaleinzug Biankadi schießt Bielefeld zum Sieg in Aachen Stand: 05.04.2025 18:29 Uhr

Vier Tage nach dem Einzug ins DFB-Pokalfinale hat Arminia Bielefeld auch in der 3. Liga einen Sieg gefeiert. Die Ostwestfalen gewannen das NRW-Duell bei Alemannia Aachen.

Die Bielefelder setzten sich am späten Samstagnachmittag mit 1:0 (0:0) durch und behaupteten dadurch den dritten Tabellenrang. Die Arminia verbuchte damit ihren ersten Sieg auf dem neuen Aachener Tivoli feiern.

In der Partie des 31. Spieltags war Aachen zunächst die dynamischere Mannschaft. In der 23. Minute schienen die Gastgeber dem Führungstreffer ganz nah: Nach einem Doppelpass im Mittelfeld kam Soufiane El-Faouzi aus rund 17 Metern zum Abschluss, traf mit seinem wuchtigen Schuss jedoch nur die Latte.

Auch danach behielt Aachen zunächst die Oberhand, konnte die Überlegenheit aber nicht in Tore umsetzen. Die Bielefelder, die am Dienstag im DFB-Pokal-Halbfinale Bayer Leverkusen bezwungen hatten, blieben in Aachen in der ersten Halbzeit offensiv blass, konnten allerdings ihr eigenes Tor sauber halten.

Arminia in der zweiten Halbzeit offensiver

Arminia-Trainer Michél Kniat reagierte und wechselte zur zweiten Halbzeit drei frische Offensivkräfte ein: Noah Sarenren Bazee, Merveille Biankadi und Lukas Kunze kamen in die Partie.

Aachens Lukas Scepanik im Duell mit dem Bielefelder Stefano Russo

Und die Wechsel zeigten Wirkung, die Arminia wurde nun deutlich offensiver: Nach Vorlage von Sarenren Bazee zog Christopher Lannert aus dem Rückraum ab - den Schuss aus 16 Metern parierte Alemannia-Keeper Jan Olschowsky aber stark zur Ecke (49.).

Kurz darauf traf Aachen-Stürmer Anton Heinz mit einer Flanke den linken Pfosten (52.), doch davon ließ sich die Arminia nicht verunsichern.

Bielefeld trifft durch Biankadi

Wenig später gelang den Bielefeldern der Führungstreffer: Bei einem Vorstoß über die rechte Angriffsseite passte Kunze in den Alemannia-Strafraum zu Biankadi, und der schoss den Ball durch die Beine des Aachen-Torwarts ins Netz (56.).

Rustikale Grätsche des Alemannia-Torwarts

Ab der 60. Minute mussten die Aachener nach einem Platzverweis gegen ihren Torwart Olschowsky in Unterzahl agieren: Nach einem langen Pass der Bielefelder in die Aachener Hälfte war der Torhüter herausgeeilt und hatte Sarenren Bazee mit einer Grätsche rustikal umgegrätscht. Schiedsrichter Timo Gansloweit zeigte dem Aachener die Rote Karte.

Als neuer Alemannia-Torwart kam Elias Bördner in die Partie, außerdem wurde Offensivspieler Anas Bakhat eingewechselt, aus der Partie gingen Mittelfeldspieler Bentley Bahn und Stürmer Heinz.

Bielefeld bringt Führung über die Zeit

Vor 31.400 Zuschauern auf dem Aachener Tivoli kämpften die Gastgeber in Unterzahl, blieben aber bei ihren Angriffen glücklos. So brachten die Bielefelder, die ihre Gegenstöße nicht konsequent nutzten, die Führung über die Zeit und feierten am Ende einen knappen Auswärtssieg. Die Ostwestfalen blieben damit in ihren sechsten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen.

Während sich Bielefeld als Tabellendritter weiter große Aufstiegshoffnungen machen dürfen, ist Aachen Tabellenzwölfter mit nur geringem Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

Englische Woche in Liga drei

Viel Zeit zu verschnaufen bleibt beiden Teams nicht, denn in der 3. Liga steht eine Englische Woche an. Am Dienstag (19.00 Uhr) kommt es dabei zum Duell der Bielefelder gegen den SV Wehen Wiesbaden, Aachen tritt zeitgleich bei der Zweitvertretung von Hannover 96 an.

Unsere Quelle: