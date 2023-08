WDR-Sport Beachvolleyball -EM: Borger/Ittlinger ausgeschieden Stand: 03.08.2023 12:23 Uhr

Karla Borger und Sandra Ittlinger haben bei der Beachvolleyball-EM in Wien das Achtelfinale verpasst.

Das Duo aus Düsseldorf unterlag Niina Ahtiainen und Taru Lahti-Liukkonen aus Finnland am Donnerstagmorgen (03.08.) in der ersten K.o.-Runde mit 0:2 (22:24, 15:21).

Das Achtelfinale bereits erreicht haben Svenja Müller (Hamburg) und ihre Düsseldorfer Partnerin Cinja Tillmann.

Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Louisa Lippmann, die am Mittwoch 2:0 gegen Ahtiainen/Lahti-Liukkonen gewonnen hatten, treffen am Nachmittag ebenfalls in der Qualifikationsrunde im deutschen Duell auf Leonie Körtzinger/Lea Kunst (Hamburg). Die deutschen Männer vertritt auf der Donauinsel nur das Nationalteam Nils Ehlers/Clemens Wickler. Die beiden Hamburger starten am Donnerstag ins Turnier.