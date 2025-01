Vor Heimspiel gegen Prag Bayer Leverkusen - zwischen Champions League und Transfermarkt Stand: 28.01.2025 10:32 Uhr

Bayer Leverkusen hat beste Chancen, direkt ins Achtelfinale der lukrativen Champions League einzuziehen. Um das dann nötige Personal kümmert man sich gerade intensiv.

Der Mittwochabend (29.01.2025) wird spannend - keine Frage. In 18 parallel laufenden Partien werden in der Königsklasse am letzten Spieltag der Vorrunde die endgültigen Platzierungen der 36 teilnehmenden Teams ausgespielt. Es geht darum, entweder unter die ersten Acht zu kommen, das würde eine direkte Qualifikation für die K.o.-Duelle ab dem Achtelfinale bedeuten.

Schafft man das nicht, möchte man wenigstens einen Platz unter den besten 24 ergattern - das wäre gleichbedeutend mit dem Einzug in eine Play-Off-Runde, über die ebenfalls noch das Achtelfinale zu erreichen wäre. Alles unter Rang 24 ist weniger schön: Dann ist man für diese Saison aus der Champions League ausgeschieden.

Direkter Einzug ins Achtelfinale gut möglich

Bayer Leverkusen, momentan auf Rang acht liegend, hat allerbeste Aussichten auf das optimale Ergebnis: Sollte der Werksklub am Mittwoch Sparta Prag deutlich besiegen - was allgemein erwartet wird - dürfte die wichtige Platzierung gehalten werden. Punktgleich hinter der Werkself auf Rang neun lauert allerdings Aston Villa. Bei einem hohen Sieg der Engländer wird's gefährlich - Leverkusen hat nur das um ein Tor bessere Trefferverhältnis.

Bei einem Weiterkommen wäre der amtierende Deutsche Meister weiter in allen drei wichtigen Wettbewerben dabei: Champions League, Bundesliga-Titelrennen und DFB-Pokal, in dem man nächste Woche Mittwoch (05.02.2025) im Viertelfinale auf den 1. FC Köln trifft.

Drei Wettbewerbe, höchste Belastung

Die nächsten Wochen werden intensiv, für die Spieler hoch belastend. Man wird jeden brauchen. Allerdings sind Trainer Xabi Alonso zuletzt zwei Akteure abhanden gekommen. Jeanuel Belocian (Kreuzbandriss) und Martin Terrier (Achillessehnenriss) haben sich schwer verletzt, werden lange ausfallen. Zudem wird Stürmer Victor Boniface mit einem kurzfristigen Wechsel in die saudische Liga in Verbindung gebracht.

"Wir haben zwei schwere Verletzungen zu kompensieren. Wir müssen schauen und aktiv sein", sagte Trainer Xabi Alonso, der in der Defensive und auch ohne einen Transfer von Boniface in der Offensive Verstärkung benötigt.

Das bedeutet: Sowohl in der Defensive als auch in der Offensive könnte noch was in Bayers Kader passieren. Nach dem jüngsten 2:2 in Leipzig räumte der sportlich Verantwortliche Simon Rolfes ein: "Wir wollten eigentlich nichts im Winter machen, aber durch die Verletzungen schauen wir, dass wir den Kader noch ein bisschen ergänzen."

Hermoso kommt von Rom, Buendía aus Birmingham

Sicher ist schon: Der spanische Innenverteidiger Mario Hermoso kommt von AS Rom bis Saisonende. Laut "Corriere dello Sport" verständigte sich der 29-Jährige mit Leverkusen auf einen Leihvertrag bis Juni. Dort soll der bisherige Teamkollege von Mats Hummels als Ersatz für den verletzten Jeanuel Belocian fungieren.

Scheinbar ist der Klub auch in England fündig geworden. Die Verpflichtung von Emiliano Buendía ist laut "Sky" nur noch Formsache, eine Einigung mit Aston Villa wurde demnach erzielt. Nach dem Medizincheck sei alles bereit für eine Leihe bis Saisonende, die durch eine Kaufoption ergänzt würde. Buendía ist in der Offensive flexibel einsetzbar und spielte in seiner Karriere nahezu jede Position, am häufigsten als Rechtsaußen.

Fokus auf Partie gegen Prag

Unabhängig von den möglichen Transfers steht der Gewinn der drei Punkte gegen Prag. Der deutsche Meister muss nach zuletzt zwei verspielten Führungen beim 1:2 in Madrid und dem 2:2 in Leipzig auch sein viertes Heimspiel in der Ligaphase dringend gewinnen, um die Zielsetzung zu erreichen.

Bislang hielt sich die Alonso Elf schadlos vor eigenem Publikum in der Königsklasse: 1:0 gegen AC Mailand, 5:0 gegen RB Salzburg und 1:0 gegen Inter Mailand. Die Ausgangssituation ist gut, birgt aber auch Gefahren. Ein hoher Sieg würde bei der ohnehin besten Tordifferenz im Vergleich mit den mit 13 Zählern punktgleichen Verfolger helfen, den direkten Achtelfinalplatz zu verteidigen.

Aston Villa im Nacken

Hartnäckigster Konkurrent dürfte Verfolger Aston Villa mit der um einen Treffer schlechteren Tordifferenz sein. Die Engländer haben ein Heimspiel gegen Celtic Glasgow. Aber Bayer kann auch nach oben schielen. Sollte Atalanta Bergamo in Barcelona nicht gewinnen, würde Leverkusen auch bei einem knappen Sieg an den Italienern vorbeiziehen.