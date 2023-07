WDR-Sport Bayer Leverkusen vorerst ohne Angreifer Azmoun Stand: 24.07.2023 19:11 Uhr

Bayer Leverkusen muss vorerst auf den iranischen Nationalspieler Sardar Azmoun verzichten.

Wie die Rheinländer am Montag mitteilten, erlitt der Offensivspieler am ersten Tag des Trainingslagers im österreichischen Saalfelden eine "muskuläre Verletzung in der linken Wade". Zur genauen Ausfallzeit machte der Klub keine Angaben.

Azmoun werde das Trainingslager am Dienstag verlassen und nach Leverkusen zurückfliegen, hieß es weiter. Dort beginnt der 28-Jährige mit der Rehabilitation.

Azmoun keine Stammkraft

Schon in der vergangenen Saison hatte den Angreifer ein Muskelfaserriss zurückgeworfen. Azmoun gehörte daher nur selten zur Startelf von Trainer Xabi Alonso und kam überwiegend als Joker zum Einsatz.