WDR-Sport Bayer Leverkusen: "Rückschritt" bei Boniface

Torjäger Victor Boniface von Double-Gewinner Bayer Leverkusen muss sich bei seiner Rückkehr in den Spielbetrieb noch gedulden.

Beim Nigerianer habe es "einen kleinen Rückschritt in der Rehaphase" gegeben, teilte Bayer am Rande des Testspiels gegen Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen am Sonntag mit. Boniface war nach seiner Oberschenkelverletzung eigentlich zum Jahresbeginn im Training erwartet worden.

Boniface, der in der laufenden Saison auf sechs Tore in zehn Liga-Spielen kommt, hatte kurz vor Weihnachten erstmals wieder mit der Mannschaft trainiert. Der Nigerianer fehlt der Werkself seit Anfang November aufgrund einer Oberschenkelverletzung. Auch ein Einsatz von Boniface beim Kracher-Auftakt des Meisters nach der Winterpause bei Borussia Dortmund am Freitagabend (20.30 Uhr) ist damit unwahrscheinlich.

Schick als starke Alternative

Während der Abwesenheit des 24-Jährigen hatte sich im Sturmzentrum Patrik Schick mit starken Leistungen als Alternative empfohlen.

