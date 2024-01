WDR-Sport Bayer 04 Leverkusen bereitet sich auf den Endspurt vor Stand: 09.01.2024 16:33 Uhr

Der Kader ist auch aufgrund des Afrika Cups ausgedünnt - dennoch haben sie bei Bayer 04 Leverkusen die Hoffnung, dass es in diesem Jahr mit dem Meistertitel klappen könnte.

Von Jörg Strohschein

"Wir haben natürlich den Anspruch, den Druck aufrechtzuerhalten auf Leverkusen. Wir wollen die Tabellenführung haben." Diese jüngsten Worte aus München, von Bayern-Trainer Thomas Tuchel getätigt, dürften in Leverkusen sehr wohl registriert worden sein.

Vor dem Restart der Bundesliga werden Pfründe nochmal neu abgesteckt. Der lange Spurt im Kampf um die Meisterschale wird am Freitag (12.1.2024) mit dem Heimspiel der Münchner gegen 1899 Hoffenheim beginnen. Am darauffolgenden Samstag legt die Wekself beim FC Augsburg nach. Mit einem Sieg hätte die Werkself zumindest schon einmal die Hinrunde für sich entscheiden.

"Klar, die Konkurrenz macht sich Hoffnung. Das gehört dazu. Wir haben zwar jetzt wichtige Spieler verloren. Doch auch die Spieler, die jetzt ihre Chancen bekommen, haben schon gezeigt, dass sie uns helfen können", sagt Leverkusens Mittelfeldstratege Granit Xhaka.

Vier wichtige Spieler fallen erstmal aus

Mit Edmond Tapsoba (Burkina Faso), Odilon Kossounou (Elfenbeinküste) und Amine Adli (Marokko) sind gleich drei Bayer-04-Spieler beim Afrika-Cup unterwegs. Mit Victor Boniface (Nigeria), der ebenfalls an dem Turnier teilgenommen hätte, fällt nun ein wichtiger Profi sogar noch bis mindestens Ende März mit einer Sehnenverletzung aus - und damit länger als ohnehin gedacht.

Auf Schick lastet viel Hoffnung

Deshalb muss Trainer Xabi Alonso vor allem auch auf Patrik Schick hoffen. Der 27 Jahre alte tschechische Angreifer ist gerade zur rechten Zeit - Ende November - nach einer langwierigen Verletzung wieder gesund geworden und ist dabei, seine alte Form wieder zu finden.

Vor der Winterpause erzielte er beim 4:0 gegen Bochum innerhalb von 15 Minuten einen Hattrick,. Beim 4:1 im Test gegen den FC Venedig erzielte ebenfalls einen Treffer. Alle Beteiligten hoffen, dass er diese Leistungen stabilisieren kann.

Weitere Ausfälle in der Offensive dürften sich die Leverkusener allerdings dann nicht mehr leisten können, ohne dabei einen Qualitätsverlust hinnehmen zu müssen. "Es ist ja nicht so, dass die anderen Jungs, die bisher weniger gespielt haben, nicht mit uns trainieren. Dieser Konkurrenzkampf ist immer gut und macht einen auch stärker. Jeder Spieler hat noch mal einen Schritt nach vorne gemacht", sagt Xhaka und versucht Optimismus zu verbreiten. Genug Gründe für ein gestärktes Selbstvertrauen haben sie in Leverkusen.

Fokus auf den Titel

Bislang ist schließlich alles nahe an der Perfektion für die Werkself gelaufen. In 16 Bundesligapartien gab das Alonso-Team gerade einmal drei Punkte nach Unentschieden ab - und ist unbesiegt, in Europa League und DFB-Pokal weiterhin vertreten. "Wir sind eine Mannschaft, die sich gegenseitig helfen muss. Vor allem jetzt zu Beginn dieser Saisonphase, in der es brutal wichtig ist, nochmal einen guten Start hinzulegen", so Xhaka.

In erster Linie träumen sie am Rhein allerdings von der Meisterschaft. Auch wenn das niemand so explizit sagen will, so ist der Fokus doch vor allem auf diesen Titel gerichtet. Auch für den 31 Jahre alten Xhaka wäre das die Krönung seiner Karriere: "Das ist ein Traum, aber für einen Traum muss man tagtäglich Arbeit leisten. Wochenende für Wochenende, Spiel für Spiel. Dafür werden wir alles tun."

Dieses Statement werden sie beim FC Bayern ebenfalls vernommen haben.