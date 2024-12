WDR-Sport Baskets Bonn müssen gegen Göttingen noch einmal zittern Stand: 29.12.2024 18:31 Uhr

Die Telekom Baskets Bonn haben am 14. BBL-Spieltag dank zweier starker Viertel Tabellenschlusslicht BG Göttingen besiegt.

Die Bonner gewannen am Sonntag in eigener Halle mit 80:67 (42:27) und halten damit ihre Playoff-Hoffnungen am Leben. Mit nun sieben Siegen und sechs Niederlage nach 13 Partien stehen die Bonner auf Rang neun, der für die Qualifiaktion für die Play-Ins reichen würde. Göttingen hat weiter erst einen Sieg auf dem Konto und bleibt Tabellenletzter.

Phlandrous Fleming Jr. war mit 16 Punkten bester Bonner Werfer. Thomas Kennedy steuerte 15 Zähler bei. Auch Till Pape punktete mit zehn Zählern zweistellig. Collin Welp war mit 16 Punkten bester Göttinger, Demajeo Wiggins holte starke 18 Rebounds für die BG.

Schwacher Start von beiden Teams

Dabei lief bei den Bonnern zu Beginn wenig zusammen, viele Fouls sorgten für wenig Rhythmus, auch der Dreier wollte nicht fallen. Noch schlimmer sah es aber bei den Göttingern aus, die 3:34 vor Ende des ersten Viertels überhaupt mal ihren ersten Feldkorb erzielten. Demajeo Wiggins stellte auf 12:5, vorher waren die Gäste nur von der Freiwurflinie erfolgreich.

Die Baskets hätten schon längts davonziehen können, trafen aber ihre Würde nicht, vor allem von außen. So kam Göttingen bis Ende des Viertels noch einmal auf 17:14 heran.

Besser wurde es auch zu Beginn des zweiten Viertels nicht. Bei den Baskets fiel der Dreier weiter nicht, Göttingen leistete sich Ballverlust nach Ballverlust. Allein in der ersten Halbzeit waren es satte 14.

10:0-Lauf der Baskets nach Ausgleich

Fünf Minuten vor der Halbzeit nahm Baskets-Trainer Roel Moors eine Auszeit - und er schien die richtigen Worte gefunden zu haben. Denn plötzlich lief es bei den Bonnern.

Ausgerechnet per Dreier läutete Rivadlo Soares einen 10:0-Lauf der Baskets ein. Till Pape stellte, wieder per Dreier, auf 36:19 und sorgte damit für die bis dahin höchste Bonner Führung. In die Pause gingen die Hausherren mit einem 42:27-Polster.

Nach dem Seitenwechsel sah es dann so aus, als würde Bonn keine Zweifel mehr aufkommen lassen, wer das Feld heute als Sieger verlassen wird. Phlandrous Fleming Jr. traf aus der Nahdistanz zum 52:29 und stellte damit erstmals in der Partie auf mehr als 20 Punkte Führung, die die Bonner auch mit ins Schlussviertel nahmen (62:41).

Schlussviertel wird noch einmal spannend

Im Schlussviertel kehrte bei den Baskets dann ein wenig der Schlendrian ein, Göttgingen dagegen raffte sich noch einmal auf. Collin Welp brachte die BG per Dreier 4:30 vor dem Ende noch einmal auf 70:56 heran. Tra Holder verkürzte auf 70:59.

Als Holder dann knapp zwei Minuten vor dem Ende die Führung auf einmal wieder auf unter zehn Punkte stellte (72:64), wurde es am Ende doch noch einmal spannend. Fleming war es jedoch, der eine Minute vor Schluss einen entscheidenden Offensiv-Rebound holte. Darius McGhee stellte anschließend per Dreier auf 76:64 und sorgte damit für die Entscheidung.

Weiter geht es für die Baskets am 5. Januar (16.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei den Basketball Löwen Braunschweig. Am 8. Januar (20 Uhr) kommt dann Pallacansestro Reggiana in der Champions League nach Bonn.

