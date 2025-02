WDR-Sport Baskets Bonn kassieren gegen Chemnitz nächste Niederlage Stand: 02.02.2025 17:13 Uhr

Die Telekom Baskets Bonn haben auch das zweite Spiel unter ihrem neuen Trainer Marko Stankovic verloren.

Bonn unterlag am Sonntag im ersten Heimspiel unter Stankovic den Niners Chemnitz mit 80:84 (45:46) und musste damit die sechste Pflichtspielniederlage in Folge hinnehmen. Auch das erste Spiel unter dem neuen Coach in Ulm hatte Bonn verloren. Nach der zehnten Niederlage im 18. Saisonspiel rutschte Bonn auf Tabellenplatz 14 ab.

Bonns Topscorer Darius McGhee, der erst spät ins Spiel fand, war mit 15 Punkten bester Bonner Werfer. Für Chemnitz kam Victor Bailey auf 18 Punkte.

Ausgeglichene Partie mit vielen Bonner Ballverlusten

Nach sechs Sekunden versenkte Bodie Hume den ersten Dreier für Bonn. Die Baskets leisteten sich zu Beginn aber drei leichte Ballverluste, sodass Chemnitz einen 8:0-Lauf hinlegte, ehe Bonn durch einen Dreier von Juhani Tyrväinen und einen Dunking von Thomas Kennedy wieder führte (9:8/4. Minute). Trotz einer schwachen Fieldgoal-Quote (40 Prozent) der Bonner blieb die Partie ausgeglichen, nach dem ersten Viertel führten die 99ers mit 22:21.

Die Baskets starteten mit einem 5:0-Lauf in den zweiten Abschnitt, taten sich aber immer wieder schwer mit der aggressiven Defensive der Gäste: Bis zur Halbzeitpause häufte Bonn zwölf Ballverluste an. Bonns McGhee hatten die Niners gut im Griff und ließen ihn kaum zum Zug kommen. Chemnitz spielte aber seine Angriffe oft nicht konsequent zu Ende und blieb auch von der Dreierlinie harmlos (2 von 10), nahm aber eine knappe Führung (46:45) mit in die Halbzeitpause.

Baskets geben Führung aus der Hand

Nach der Pause reduzierte Bonn die Anzahl seiner Turnover, die Begegnung blieb auf Augenhöhe. Gegen Ende des dritten Viertels bauten die Baskets ihre Führung nach einem erfolgreichen Korbleger von Hume erstmals auf sieben Punkte aus (68:61), die Christmas durch zwei erfolgreiche Freiwürfe auf fünf verkürzte.

Im Schlussabschnitt traf Bonn zunächst kaum etwas, Christmas glich gut drei Minuten vor Spielende zum 72:72 aus. Die Führung wechselte nun ständig, bei noch 39 Sekunden auf der Uhr lag Chemnitz mit einem Zähler vorn (79:78). McGhee, der erst in den Schlussminuten aufdrehte, übernahm Verantwortung und stellte per Korbleger auf 80:79 für die Baskets - doch Chemnitz konterte durch einen Dreier vom starken Bailey. Hume versuchte es mit einem Dreier aus der rechten Ecke, verfehlte aber den Korb. Chemnitz zog drei Skeunden vor Schluss das Foul und entschied die Partie für sich.

Das nächste Spiel steht für Bonn am 11. Februar (20 Uhr) an. Dann sind die Baskets in Ludwigsburg zu Gast.

Unsere Quellen: