BBL Baskets Bonn gewinnen Krimi gegen Heidelberg Stand: 20.04.2025 18:47 Uhr

Die Telekom Baskets Bonn haben die Hoffnungen auf Play-Ins am Leben gehalten und sich gegen die Academics Heidelberg durchgesetzt.

Von Lukas Thiele

Die Bonner gewannen am Ostersonntag (20.04.2025) in eigener Halle knapp mit 85:80. Es war der erste Sieg nach zuletzt zwei Pleiten in Folge für die Bonner, die mit 13 Siegen und 15 Niederlagen weiter auf Rang 13 der Tabelle stehen. Platz zehn berechtigt zur Teilnahme an den Play-Ins. Der Bonner Rückstand beträgt zwei Siege. Heidelberg steht bei 16 Siegen und elf Niederlagen und rutscht von Rang drei auf Rang vier ab.

Sam Griesel war mit 16 Punkten bester Bonner Werfer. Thomas Kennedy steuerte mit 14 Punkten und eöf Rebounds ein Double-Double bei. Bester Werfer der Partie war Heidelbergs Ryan Mikesell mit 19 Punkten, gefolgt von Michael Weathers mit 18 Zählern.

McGhee in der ersten Fünf

Baskets-Trainer Marko Stankovic nahm eine Änderung in seiner Startformation vor und rotierte Darius McGhee in die erste Fünf. Dafür kam Phlandrous Fleming zum ersten Mal in dieser Saison von der Bank.

McGhee war es dann auch, der per Drive zum Korb das Scoring eröffnete. In den vergangenen beiden Spielen verschliefen die Baskets jeweils das erste Viertel. Am Sonntag begannen die Baskets defensiv konzentriert. Erst nach dreieinhalb Minuten erzielte Ryan Mikesell die ersten Heidelberger Punkte zum 5:2 aus Baskets-Sicht.

Fleming bringt Baskets in Front

Zwar kamen die Gäste danach besser ins Spiel, kam aber selten zu ihren bevorzugten Schnellangriffen. Die Baskets machten es Heidelberg im Halbfeld immer wieder schwer. Offensiv drehte dann Fleming auf, erzielte acht Punkte im ersten Viertel, inklusive der letzten fünf des Abschnitts und sorgte für die 23:14-Führung der Baskets nach dem ersten Viertel.

Der Lauf der Bonner ging auch im zweiten Abschnitt weiter. Thomas Kennedy sorgte per Dunk für die erste zweistellige Führung (28:17). Heidelberg kam offensiv nicht in den Fluss, was auch an der Baskets-Defensive lag. Offensiv suchten die Bonner immer wieder den Weg unter den Korb und fürhrten angeführt von Sam Griesel und Till Pape zwischenzeitlich mit 14 Punkten (33:19).

Weiter konnten sich die Baskets aber nicht absetzen, weil auch bei den Gästen mehrere Spieler offensiv zum Faktor wurden. Und als sich dann bei Bonn die Turnover und Fehlwürfe häuften, ging es plötzlich schnell. Drei Minuten vor Viertelende führte Bonn noch mit zwölf Punkten, kanpp zwei Minuten stand es nach einem Korbleger vom starken Michael Weathers nur noch 41:39 für Bonn. McGhee und Kennedy hielten dagegen und sorgten für einen Vier-Punkte-Vorsprung der Baskets zur Halbzeitpause (47:43).

Osunniyi sorgt für erste Heidelberger Führung

Das dritte Viertel entwickelte sich zunächst zum Privatduell zwischen Bonns Kennedy (vier Punkte in Folge) und Heidelbergs Bakary Dibba (fünf Punkte). Es war aber dann Mikesell, der der Dreier zum 51:51 traf und das Spiel damit ausglich. Osun Osunniyi brachte die Gäste knap dreineinhalb Minuten vor Vierteleinde von der Freiwurlinie dann zum ersten Mal in Führung (57:56).

Jonathan Bähre fand per Dreier die richtige Antwort. Die Führung wechselte nun mehrmals. In den letzten Sekunden rettete Sam Griesel den Bonnern eine knappe 65:63-Führung vor dem Schlussviertel.

Das vierte Viertel begann zunächst mit vielen Ballverlusten auf beiden Seiten. Bonn konnte die knappe Führung zunächst behaupten. EIn Ballverlust von McGhee gegen Weathers ermöglichte dem Heidelberger aber dann den Dunking zur 73:72-Führung für die Gäste, knapp fünf Minuten vor dem Ende.

Entscheidung in den letzten Sekunden

Die Führung wechselte nun hin und her. Die Fehlerquote auf beiden Seiten war hoch, sodass sich keine Mannschaaft entscheidend absetzen konnte. Die Entscheidung fiel deshalb in den letzten Sekunden.

Nach einem Fehlwurf von Weathers brachte Fleming Bonn 30 Sekunden vor Ende mit 82:80 in Führung. Weil Damariae Horne zu überhastet abschloss, hätte Griesel die Baskets elf Sekunden vor Schluss von der Freiwurfinie mit vier Punkten in Führung bringen können. Der 25-Jährige traf aber nur einen Freiwurf. Weil dann aber Dibba mit dem Ball ins Aus rutschte war der Ball wieder bei Bonn. Heidelberg foulte Pape, der einen von zwei Freiwürfen traf. Der vergebene Dreier von Erol Ersek besiegelte letztlich den Bonner Sieg.

Weiter geht es für die Baskets am kommenden Samstag (26.04.2025, 18.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel in Würzburg. Heildeberg empfängt zur selben Zeit die Löwen Braunschweig.

Unsere Quellen: