WDR-Sport ATP Masters: Schwacher Struff scheidet in Runde eins aus

ATP Masters: Schwacher Struff scheidet in Runde eins aus Stand: 06.04.2025 16:07 Uhr

Mit einer ganz schwachen Leistung verabschiedete sich der kriselnde Jan-Lennard Struff bereits in Runde eins beim ATP Masters in Monte Carlo.

Von Michael Buchartz

Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Masters in Monte Carlo in der ersten Runde gescheitert. Am Sonntag unterlag der Warsteiner mit 2:6, 1:6 dem Polen Valentin Vacherot und war komplett chancenlos. Von Beginn an lief Struff nur hinterher. In Satz eins erlaubte sich der furios aufspielende Pole nur drei unerzwungene Fehler und gewann 92 Prozent seiner Punkte nach dem ersten Aufschlag, Struff dagegen nur 43 Prozent.

Auch in Durchgang Nummer zwei lief für den Deutschen nicht viel zusammen. Schnell lag Struff mit 0:3 hinten, ehe er erstmals einen Spielgewinn verzeichnen konnte. Vacherot dagegen spielte mit komplett vorhandenem Selbstvertrauen sein Spiel weiter und machte kaum Fehler. nach etwas mehr als einer Stunde nutzte die Nummer 259 der Welt seinen ersten Matchball zum Sieg. Für Struff geht die sportliche Krise dagegen weiter - es ist seine sechste Niederlage in Folge.

