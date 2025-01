WDR-Sport ATP in Auckland: Altmaier verliert zum Jahresauftakt Stand: 06.01.2025 08:39 Uhr

Davis-Cup-Spieler Daniel Altmaier hat im Tennisjahr 2025 in seinem ersten Einsatz den Kürzeren gezogen.

Der 26-Jährige aus Kempen unterlag dem Spanier Roberto Carballés beim ATP-Turnier in Auckland/Neuseeland mit 3:6, 6:3, 5:7.

Altmaier war Ende November mit dem deutschen Davis-Cup-Team in Malaga im Halbfinale an den Niederlanden gescheitert. Ende Dezember hatte er in Hongkong eine Niederlage in der Qualifikation gegen den Spanier Alejandro Moro Canas kassiert.

