WDR-Sport Arminia feiert Testspiel-Sieg - RWE mit Remis Stand: 11.01.2025 15:53 Uhr

Arminia Bielefeld hat auch das zweite Testspiel im Winter gewonnen. Rot-Weiss Essen holte ein Remis gegen einen Liga-Konkurrenten.

Am Samstag (11.01.2025) besiegte die Arminia am eigenen Trainingsgelände den Regionalligisten TSV Havelse mit 5:1 (3:1). Daniel Sumbu (2./35.), Maximilian Großer (40.), Marius Wörl (59.) und Sam Schreck (83.) trafen für die Arminia. Marco Ilic (12.) glich zwischenzeitlich für Havelse aus.

Im ersten Testspiel der Wintervorbereitung schlug Arminia den Oberligisten SV Lippstadt klar mit 6:0 (2:0). Die Arminia empfängt als Tabellenvierter zum Jahresauftakt am kommenden Samstag (18.01.2025, 14 Uhr) den Zweiten Energie Cottbus.

Essen mit Remis gegen Dresden

Rot-Weiss Essen hat sein Trainingslager in der Türkei mit einem Testspiel gegen Liga-Konkurrent und Tabellenführer Dynamo Dresden beendet und ein respektables 1:1 geholt. Gespielt wurden dabei vier Mal 30 Minuten. Ramien Safi brachte RWE in der 55. Minute in Führung. Andi Hoti glich in der 120. Minute für Dynamo aus.

RWE startet am Sonntag (19.01.2025, 16.30 Uhr) bei Alemannia Aachen in die Rückrunde. RWE steht in der Tabelle auf Rang 18 und befindet sich in akuter Abstiegsgefahr.

