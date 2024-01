WDR-Sport Altmaier in Australien früh raus Stand: 15.01.2024 09:57 Uhr

Daniel Altmaier ist bei den Australian Open in Melbourne früh gescheitert.

Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann sind bei den Australian Open bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Der 25 Jahre alte Altmaier verlor am Montag in Melbourne trotz einer starken kämpferischen Leistung gegen den an Nummer 15 gesetzten Russen Karen Chatschanow mit 7:5, 3:6, 6:7 (5:7), 6:7 (3:7). Altmaier musste sich nach 4:02 Stunden geschlagen geben.

Jeweils frühes Aus in Melbourne

Altmaier war bereits in den vergangenen beiden Jahren in Melbourne an seiner Auftakthürde gescheitert. Diesmal fand der 25-Jährige, der beim ATP-Turnier in Auckland nach zuvor guter Form angeschlagen aufgegeben hatte, aber stark ins Match und nahm seinem favorisierten Gegner den ersten Satz ab.

Anschließend wendete sich das Blatt jedoch, nach dem ärgerlichen Satzverlust im Tie Break des dritten Durchgangs verlor Altmaier ein wenig den Rhythmus. Vorjahres-Halbfinalist Chatschanow war in den entscheidenden Momenten der abgezocktere Spieler.