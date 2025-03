3. Liga Alemannia Aachen verliert Kellerduell in Mannheim Stand: 02.03.2025 16:10 Uhr

Im Kampf um den Klassenerhalt in der 3. Liga wird die Luft für Alemannia Aachen dünner. Die Aachener verloren beim direkten Konkurrenten Waldhof Mannheim.

Vor 12.920 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion in Mannheim unterlag die Alemannia am Sonntag mit 1:2 (0:1). Aachen-Trainer Heiner Backhaus blieb mit seiner Mannschaft im sechsten Pflichtspiel in Folge ohne Sieg.

Die erste Chance hatten die Gäste aus Aachen: Ein Schlenzer von Anton Heinz prallte in der achten Minuten an den linken Torpfosten.

Rund zehn Minuten später gingen die Gastgeber in Führung: Eine Flanke von Adrian Fein fand Waldhof-Stürmer André Becker im Strafraum, und der frühere Spieler von Viktoria Köln bugsierte den Ball mit dem Fuß ins Netz.

Danach entwickelte sich ein ausgeglichenes und temporeiches Spiel. Die Alemannia bemühte sich um Offensivdruck. Kurz vor der Halbzeitpause (45.+2) hatte aber der SV Waldhof eine große Chance auf das zweite Tor: Nach einer Balleroberung von Henning Matriciani im Mittelfeld schaltete Mannheim schnell um, eine Flanke von Sascha Voelcke kam durch zu Becker - dessen Direktabnahme verfehlte das Tor aber knapp.

Aachen erhöht den Druck

Schon kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit hatte dann die Alemannia eine große Chance zum Ausgleich: Ein wuchtiger Schuss von Florian Heister sorgte für Gefahr, Waldhof-Torwart Jan-Christoph Bartels konnte den Ball gerade so noch mit den Fingerspitzen ablenken (47.). Lukas Scepanik hatte Heister auf halbrechts in Szene gesetzt.

Anschließend machten weiterhin die Schwarz-Gelben das Spiel und erhöhten den Druck auf den Waldhof-Strafraum. Doch in der 68. Minute schlugen wieder die Gastgeber zu: Eine Freistoßflanke aus dem Mittelfeld leitete Becker per Kopf weiter zu Julian Rieckmann, und der aufgerückte Mannheimer Defensivspieler erzielte per Kopf das 2:0 für den SV Waldhof.

Trainer Heiner Backhaus von Alemannia Aachen

Doch auch vom zweiten Gegentreffer ließ sich die Mannschaft von Aachen-Coach Backhaus nicht unterkriegen: Einen flachen Heister-Schuss von der Strafraumkante konnte Mannheim-Torwart Bartels noch zur Ecke klären (70.). Fünf Minuten später gelang den Gästen dann aber der Anschlusstreffer: Heinz flankte einen Eckball in den Fünfmeterraum, und Sasa Strujic köpfte aus kurzer Distanz ein (75.).

In der spannenden Schlussphase fiel kein Tor, die Alemannia fährt mit einer Niederlage zurück nach Nordrhein-Westfalen. Die Aachener holten aus den jüngsten sechs Spielen nur drei Punkte und haben als Tabellen-16. nur noch einen Punkt Vorsprung vor Mannheim und der Abstiegszone.

Aachen nun im Mittelrheinpokal gefordert

Für die Alemannia geht es bereits am Mittwoch, 5. März, weiter: Dann steht das Auswärtsspiel im Mittelrheinpokal beim Regionalligisten 1. FC Düren an. Anstoß des Viertelfinalspiels ist um 19.00 Uhr in der Westkampfbahn.

In der 3. Liga empfangen die Aachener am Samstag, 8. März, Dynamo Dresden auf dem Tivoli. Anstoß ist um 14.00 Uhr.

Unsere Quellen: