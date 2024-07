WDR-Sport 86 Polizeieinsätze wegen Drohnen an EM-Stadien in NRW Stand: 14.07.2024 11:14 Uhr

Eigentlich waren während der Fußball-EM Drohnen an Stadien streng verboten. Doch nicht alle haben sich daran gehalten. Vor allem in Dortmund ließen zahlreiche Menschen welche steigen.

Während der EM-Spiele in NRW hat es 86 Polizeieinsätze wegen Drohnen an den Stadien gegeben. Das ergab eine dpa-Umfrage bei den zuständigen Polizeibehörden. In vielen Fällen erwischte man die Piloten. In keinem der Fälle gab es laut Polizei einen terroristischen Hintergrund.

Spitzenreiter Dortmund

Vielmehr waren es Privatpersonen, die ihre Fluggeräte trotz Verbots nahe den Stadien hatten steigen lassen. Spitzenreiter war Dortmund. Dort wurden während der EM laut einer Polizeisprecherin "49 Drohnen in der Nähe des Veranstaltungsbereichs entdeckt". Kein Gerät habe es bis über das Stadion geschafft: "Dafür wurden teilweise anlassbezogene Maßnahmen durch die Drohnenabwehr eingeleitet." 13 Piloten wurden erwischt.

21 Drohnen in Köln

In Köln stellten die Einsatzkräfte laut einem Sprecher an den fünf Spieltagen 21 Drohnen fest. In 13 Fällen wurden die Piloten noch angetroffen - sie kassierten eine Anzeige. "Die weitere Sachbearbeitung obliegt in allen Fällen dem Dezernat für Luftsicherheit der Bezirksregierung Düsseldorf", so die Polizei Köln.

Piloten in Gelsenkirchen gaben sich ahnungslos

In Gelsenkirchen machte die Polizei zehn Drohnen im Umfeld des Stadions aus. "In acht Fällen davon gaben die angetroffenen und identifizierten Drohnenpiloten an, nicht über das geltende Flugverbot Bescheid gewusst zu haben", sagte ein Polizeisprecher: In zwei Fällen hätten "nach der Detektion keine Piloten und auch keine Drohnen in dem infrage kommenden Bereich" angetroffen werden können. In einem der Fälle sei die Drohne durch die Beamten elektronisch "übernommen", jedoch nicht zum Absturz gebracht worden.

Wenige Vorfälle in Düsseldorf

In Düsseldorf gab es nach Angaben der Polizei lediglich sechs Einsätze wegen Drohnen. Alle seien abgefangen worden. In jedem der Fälle seien die Piloten identifiziert worden.

Vor dem Turnier hatte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) bereits angekündigt, dass die Polizei "mit modernster Drohnenabwehrtechnik" an jedem EM-Stadion im Einsatz sein werde. Die Abwehr von Drohnen könne mechanisch oder funktechnisch - also mit Störsender oder mit Fangnetzen - funktionieren. Ein bundesweit abgestimmtes Konzept zur Abwehr sei in NRW entwickelt worden, so Reul vor der EM.