WDR-Sport 3x3-Basketball - auf dem Essener Marktplatz gehts um Titel Stand: 20.08.2024 11:04 Uhr

Auf Gold in Paris folgt die Deutsche Meisterschaft! Mitten in der Essener Innenstadt finden am Wochende die nationalen Titelkämpfe im 3x3-Basketball statt.

Wenn die besten deutschen 3×3-Teams um die deutsche Krone kämpfen, können sich die Zuschauer bei freiem Eintritt auf spektakuläre Begegnungen freuen. Die Titelentscheidungen fallen in vier Kategorien: Damen, Herren, U18 männlich und U18 weiblich. Gespielt wird auf dem Kennedyplatz im Herzen der Essener City.

Nach den letzten Deutschen 3x3-Meisterschaften im vergangenen Jahr in Düsseldorf kehren die Finalspiele um die Deutschen 3x3-Kronen 2024 somit nach Nordrhein-Westfalen zurück. Man kann es nicht anders sagen: Deutschland befindet sich nach dem Gewinn des Weltmeistertitels 2023 und der olympischen Goldmedaille im 3x3-Basketball durch Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher, Elisa Mevius und Marie Reichert in einer Art Basketball-Hype.

Die Teams

Rund 40 Mannschaften spielen in den Kategorien Damen, Herren, U18 männlich und U18 weiblich um die 3x3-Meisterschaftsringe. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren ist ein enges Rennen zwischen den Spitzenteams zu erwarten.

Das ist 3x3-Basketball

3×3-Basketball feierte 2021 in Tokio seine überall gefeierte olympische Premiere. Gespielt wird 3 gegen 3 auf einem offiziellen Halbfeld auf einen Korb. Jedes Team hat nur 12 Sekunden Zeit, um einen Angriff abzuschließen, also nur die Hälfte der Angriffszeit im Vergleich zum "5gegen5"- Basketball. Nach einem Korberfolg geht das Spiel sofort weiter und Angriff und Verteidigung müssen sich in kürzester Zeit umstellen. Der Ball muss nach Ballbesitzwechsel durch Korberfolg oder Ballverlust hinter die Distanzlinie (3-Punkte-Linie im "5gegen5"-Basketball wird zur 2-Punkte-Linie im 3×3) bewegt werden.

Die Favoriten bei den Herren

Auch in diesem Jahr sind die Titelverteidiger "Düsseldorf LFDY" wieder mit von der Partie. Der Deutsche Meister der letzten beiden Jahre wird in Essen allerdings bis auf Leon Fertig mit anderem Personal auf dem Court stehen. Während in den letzten beiden Jahren Bastian Landgraf, Alan Boger, Niklas Geske mit Leon Fertig den Titel holten, wird in diesem Jahr das Team mit Leon Fertig, Kevin Bryant, Niklas Kropp und Florian Wendeler alles daransetzen, den Titel erneut zu verteidigen.

Das will das in den letzten Jahren sehr erfolgreiche Team "Der Stamm" aus Aachen verhindern: Der mehrfache Deutsche Meister (zuletzt 2021) konnte sich in den letzten Jahren sogar als FIBA Pro Circuit Team qualifizieren und insgesamt fünf Mal an der FIBA World Tour teilnehmen. Der Kader von "Der Stamm" ist bis auf Kostja Mushidi, zweifacher 5x5-Nationalspieler und BBL-Profi, neu besetzt. Zu ihm ins Team kommen Jone Lopes-Pedro, Mohammed Braimoh und Sadiq Ajagbe.

Die Favoriten bei den Damen

Bei den Damen gehen Jennifer Crowder und Sarah Polleros mit "Düsseldorf LFDY" an den Start, um ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Komplettiert wird das Team durch Maira Banko und Klaudia Grudzień, die Ama Degbeon und Britta Daub ersetzen. Ein weiterer Titelfavorit bei den Damen ist das Team "Cross Cross Pass", ein gemischtes Team aus allen Teilen Deutschlands, das Anfang August die 3x3 Champions Trophy - den Deutschen 3x3-Pokal - gewonnen hat.

Sind die Olympiasiegerinnen dabei?

Aus unterschiedlichen Gründen sind die deutschen Olympiasiegerinenn in Essen nicht am Start. Svenja Brunckhorst hat ihre Karriere nach Olympia beendet. Sonja Greinacher hat Olympia mit gebrochener Hand gespielt, kuriert diese Verletzung jetzt aus. Marie Reichert ist unterwegs nach Itelien zu ihrem neuen Verein im 5x5-Basketball. Und Elisa Mevius spielt bei der zeitgleich in Wienstattfindenden Europameisterschaft für das deutsche Nationalteam.

Der Spielplan

Am Freitag (23.08.2024) wird von 13:00 Uhr bis 22:00 Uhr gespielt. Los geht’s mit der Gruppenphase der U18, bevor dann ab dem späten Nachmittag auch die Gruppenphasen der Damen und Herren beginnen. Am Samstag geht es zunächst ab 11:00 Uhr mit den Gruppenphasen weiter, bevor gegen 14:30 Uhr die Finalrunde der U18-Kategorien ansteht. Nach den Finals der U18 am frühen Abend startet dann gegen 18:00 Uhr die Finalrunde der Damen und Herren. Deren Finalspiele sind für 21:20 Uhr (Damen und 21.40 Uhr (Herren) geplant. Der finale Spielplan für alle Teams wird erst kurz vor Turnierbeginn veröffentlicht.

Der Austragungsort

Nordrhein-Westfalen gilt als Hochburg des 3x3-Basketballs. Im Jahr 2013 war Düsseldorf erstmals Austragungsort einer 3x3-Tour des DBB. Nach den Deutschen Meisterschaften 2023 in Düsseldorf auf dem Burgplatz werden die neuen Deutschen Meister in diesem Jahr auf dem Kennedyplatz mitten in der Essener Innenstadt gesucht. Gespielt wird an beiden Tagen auf dem überdachten Center Court und einem Nebenplatz.