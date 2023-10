3. Liga RW Essen ringt Tabellenführer Dresden nieder Stand: 01.10.2023 15:42 Uhr

Großer Jubel an der Hafenstraße: Rot-Weiss Essen ist in der dritten Liga ein Heimsieg über Tabellenführer Dynamo Dresden gelungen.

Von Peter Herrlich

Der Endstand im ausverkauften Stadion an der Hafenstraße in Essen lautete am Sonntagnachmittag 3:1 (1:0).

Der Drittliga-Spitzenreiter Dresden startete dominant in die Partie vor 20.650 Zuschauern in Essen. Dynamo kontrollierte das Geschehen auf dem Feld, zunächst jedoch ohne große Torchancen. RWE-Trainer Christoph Dabrowski konnte feststellen, dass seine Defensive weitestgehend sicher stand.

Mitte der ersten Halbzeit setzten die Gastgeber dann offensiv ihre Nadelstiche: Nach einem Konter konnten die Dresdener einen Schuss von Essens Cedric Harenbrock noch abblocken (24. Minute), der folgende Eckball durch Lucas Brumme leitete jedoch den Führungstreffer der Rot-Weissen ein: Brummes Flanke fand Felix Götze im Fünfmeterraum, und Götzes Kopfball landete zum 1:0 im kurzen Toreck (25.).

Wenige Minuten nach dem Essener Torjubel bot sich RWE eine große Chance nachzulegen: Ein zu kurzer Dresdener Rückpass landete bei Ron Berlinski; der Stürmer lief frei auf Dynamo-Keeper Stefan Drljača zu und wollte vorbeiziehen. In der Eins-gegen-Eins-Situation im Strafraum konnte der Dresdener sich den Ball gerade noch schnappen.

Essens Andreas Wiegel (r.) im Zweikampf mit dem Dresdener Tom Zimmerschied

Danach wurde die Dresdener Überlegenheit wieder sichtbar. Speziell nach der Halbzeitpause stieg der Druck auf das Essener Tor immer weiter: Einen Freistoß von Dresdens Luca Hermann aus knapp 25 Metern im RWE-Torwart Jakob Golz knapp über die Latte (56.). In der 74. Minute rettete der herausragende Felix Götze in höchster Not, als er sich in einen Schuss von Dynamo-Angreifer Jakob Lemmer warf und blockte.

Bastians erzielt glückliches 2:0 für RWE

Überraschend traf dann erneut RWE: Ein Pass in die Spitze fand Essen-Stürmer Berlinski, der wiederum in den Strafraum zu Felix Bastians querlegte - und der Essener Kapitän schoss aus zentraler Position zum umjubelten 2:0 ein (80.).

Der Treffer war glücklich für die Essener: Vorlagengeber Berlinski hatte offenbar im Abseits gestanden, was Schiedsrichter und Linienrichter jedoch nicht erkannten. Die Dresdener waren deshalb sauer und protestierten heftig: Dynamos Co-Trainer Heiko Scholz sah wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte (81.).

Vorentscheidung durch Essens Doumbouya

In der 89. Minute sorgte Essen dann mit dem dritten Treffer für die Vorentscheidung: Eine Flanke von der linken Seite kam zum eingewechselten Moussa Doumbouya, der den Ball ins Tor köpfte.

In der siebten und letzten Minute der Nachspielzeit gelang Panagiotis Vlachodimos nur noch der Ehrentreffer für die Dresdener: Er traf nach einer schönen Kombination aus fünf Metern ins Netz. Wenige Augenblicke danach pfiff Schiedsrichter Reichel ab, und RWE feierte den Heimsieg.

"Dresden hatte viele Chancen. Aber wir haben unsere Chancen gnadenlos genutzt", sagte der Essener Lucas Brumme anschließend am WDR-Mikrofon. Der Außenbahnspieler freute sich vor allem über die sichere RWE-Defensive. "Es läuft gut bisher."

Durch den Heimsieg klettert Essen auf den achten Tabellenplatz in der 3. Liga. Dresden beendet den Spieltag trotz der Niederlage als Tabellenführer.

Englische Woche: RWE in Unterhaching

In der 3. Liga steht eine Englische Woche an. Am Mittwoch treten die Rot-Weissen bei Aufsteiger SpVgg Unterhaching an (19 Uhr), ehe am Samstag das Heimspiel gegen den SC Verl auf dem Programm steht (14 Uhr).