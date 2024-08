3. Liga Rot-Weiss Essen feiert ersten Saisonsieg in Hannover Stand: 11.08.2024 15:35 Uhr

In der 3. Fußball-Liga hat Rot-Weiss Essen den ersten Saisonsieg eingefahren. Bei der Reserve von Hannover 96 erzielte Lucas Brumme einen Doppelpack.

Am Sonntag (11.08.2024) traf Brumme in der 27. und 47. Spielminute. Auch Leonardo Vonic (53.) trug sich in die Essener Torschützenliste ein. Für die Hannoveraner Zweitvertretung hatte zwischenzeitlich Husseyn Chakroun (39.) ausgeglichen. So nahm Rot-Weiss Essen am Ende einen 3:1 (1:1)-Auswärtssieg mit.

RWE-Torwart Golz muss früh zweimal eingreifen

Es war durchaus ein ruppiger Beginn. Sowohl Essens Ramien Safi nach einem Schubser (3.) als auch Hannovers Chakroun nach einem rüden Foul sahen früh Gelb.

Wobei die Partie auch spielerisch rasant losging und RWE-Torwart Jakob Golz direkt zweimal im Mittelpunkt stand: Chakroun prüfte nur kurz nach seiner Verwarnung mit einem Distanzschuss erstmals den Essener Schlussmann (6.), wenig später spitzelte Golz mit den Fingern einen Schlenzer von Kolja Oudenne über die Latte (7.).

Nach der Trinkpause: Brumme erwischt Hannover eiskalt

Die früh attackierenden Hannoveraner strahlten zunächst etwas mehr Gefahr aus. Doch dann wurde die Partie für eine Trinkpause unterbrochen - und in dieser fand RWE-Trainer Christoph Dabrowski offenbar die richtigen Worte.

Denn Essen verpasste Hannover II danach eine kalte Dusche: Jimmy Kaparos flankte bei einem gut vorgetragenen RWE-Angriff in den Strafraum, Ahmet Arslan verpasste den Ball bei einem versuchten Hackentrick - aber das war egal, denn dahinter lauerte Brumme und traf zur Führung. Diese war auch nicht unbedingt unverdient - zwar hatte Hannover nach einer guten halben Stunde zehn Torschüsse abgegeben und Essen nur drei, allerdings

RWE lässt Großchance liegen, Chakroun gleicht aus

Danach war das Momentum erstmal auf Essener Seite. RWE fuhr ein paar vielversprechende Konter. Rechtsaußen Safie war ein Aktivposten, er setzte sich gut im Sprintduell mit Hannovers Hayate Matsuda durch und bediente Arslan, der die Großchance vergab und drüberschoss (36.). Brumme beschwerte sich noch, weil Arslan nochmal hätte querlegen können.

Es folgte allerdings ein Bock von Kaparos im Aufbauspiel. Sein abenteuerlicher Fehlpass wurde von Hannover abgefangen, daraufhin setzte Chakroun zum Dribbling an und ließ die Essener Abwehrabteilung alt aussehen. Er traf noch vor der Halbzeitpause zum Ausgleich.

Essener Doppelschlag im zweiten Durchgang

Aus der Kabine kamen beide Teams unverändert. Und es ging munter weiter. Wieder versuchte es Oudenne mit einem Schlenzer, doch der Pfosten bewahrte Essen vor dem Rückstand (46.). Und auf der Gegenseite jubelten dann die Gäste: RWE-Mittelfeldmann Brumme stellte die Führung wieder her. Arslans strammen Schuss hatte Hannover-Torhüter Toni Stahl nur nach vorne prallen lassen können - dann der Abstauber von Brumme, 2:1 für Essen.

Und Vonic erzielte nur sechs Minuten später den nächsten Treffer. Der Angreifer verwertete ein langes Zuspiel in die Tiefe und traf nach einem ansehnlichen Dribbling im Sechzehner zum 3:1 für die Gäste von der Hafenstraße.

Hannover 96 drückt gegen Ende nochmal

Danach berappelte sich Hannover nochmal und Essen wurde passiver. Offensiv-Joker Sean Busch sorgte zweimal für Gefahr (66., 70.) und RWE-Torwart Golz leistete sich noch einen Lapsus. Er schlug einen Ball direkt in die Füße von Michel Dammeier, der aus 20 Metern Torentfernung knapp einen Meter vorbei zielte.

Kurz darauf zeichnete sich Golz bei einem direkten Freistoß von Matsuda aber nochmal aus (77.). Der Anschlusstreffer blieb somit aus, RWE brachte den Sieg ins Ziel.