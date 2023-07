WDR-Sport 1. FC Köln: Skhiri wechselt ablösefrei nach Frankfurt Stand: 05.07.2023 20:15 Uhr

Ellyes Skhiri hat nach dem Auslaufen seines Vertrages beim 1. FC Köln einen neuen Verein gefunden. Der Tunesier wechselt zu Eintracht Frankfurt.

Am Mittwoch machte die Eintracht die Verpflichtung offiziell. Skhiri, laufstärkster Spieler der abgelaufenen Bundesliga-Saison, hatte bereits frühzeitig erklärt, seinen Vertrag beim 1. FC Köln nicht verlängern und den nächsten Schritt in seiner Karriere zu wollen - unter anderem war ihm eine Teilnahme am internationalen Geschäft wichtig. Diese bekommt er nun bei der SGE, die sich für die Europa Conference League qualifiziert hatte.

Dort hatte Skhiri in der letzten Saison auch mit dem FC gespielt, die Kölner scheiterten knapp in der Gruppenphase. Für den FC bestritt Skhiri insgesamt 118 Bundesliga-Spiele und erzielte dabei 17 Treffer. Er war 2019 aus Montpellier an den Rhein gewechselt.