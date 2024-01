WDR-Sport 1. FC Köln leiht Frankfurts Sturmtalent Carlotta Wasmer aus Stand: 03.01.2024 17:47 Uhr

Stürmerin Carlotta Wamser wird von Eintracht Frankfurt bis zum Sommer an den 1. FC Köln ausgeliehen.

Dies teilten die beiden Fußball-Bundesligisten am Mittwoch mit. Die 20-Jährige gehörte im vergangenen Sommer zum vorläufigen Kader des Nationalteams für die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland, musste dann aber verletzt aus dem Trainingslager in Herzogenaurach abreisen. In Frankfurt hatte die U17-Europameisterin von 2019 zuletzt keinen Stammplatz. In 35 Pflichtspielen erzielte sie für die Eintracht drei Tore.

"Ich freue mich auf ein neues Abenteuer in Köln und bin dem FC und der Eintracht dankbar, dass es mit der Leihe geklappt hat", sagte Wamser, die mit der U17-Nationalmannschaft bei der EM 2019 triumphiert hatte: "Mein persönliches Ziel ist es, mich durch mehr Spielzeit weiterzuentwickeln und meiner neuen Mannschaft mit guten Leistungen zu helfen."

Erstes FC-Spiel direkt bei der Eintracht

Das kann sie möglicherweise direkt gegen die Hessinnen umsetzen, denn das erste Spiel nach der Winterpause am Sonntag, 28. Januar, führt den Tabellenneunten aus Köln zur drittplatzierten Eintracht (14 Uhr).