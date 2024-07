WDR-Sport 1. FC Köln dreht Testspiel gegen Udinese Calcio Stand: 27.07.2024 18:34 Uhr

Die Generalprobe ist geglückt: Fußball-Zweitligist 1. FC Köln hat Udinese Calcio in einem Testspiel bezwungen.

Die Kölner siegten im österreichischen Bad Waltersdorf am Samstag (27.07.2024) mit 3:2 (2:2). Am Sonntag geht das Trainingslager der Mannschaft von Trainer Gerhard Struber in Österreich zu Ende.

In ihrem letzten Testspiel vor dem Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga lagen die "Geißböcke" nach Treffern von Isaac Success Ajayi (8.) und Lorenzo Lucca (26.) zunächst früh mit 0:2 zurück, kamen aber noch in der ersten Halbzeit zum Ausgleich: Damion Downs traf (45.), zudem profitierte der FC von einem Eigentor des Udinese-Spielers Christian Kabasele (45. +3). In der zweiten Hälfte erzielte Dejan Ljubicic dann den Kölner Siegtreffer gegen den italienischen Erstligisten (67.).

Nach dem Abstieg aus der Bundesliga in der vergangenen Saison eröffnet Köln am kommenden Freitag (20.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den Hamburger SV die neue Zweitligasaison.