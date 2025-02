Bundesliga | Frauen Zicai bringt den SC Freiburg gegen Köln auf Kurs Stand: 15.02.2025 13:53 Uhr

Die Frauen des SC Freiburg haben ihr Heimspiel gegen den 1. FC Köln gewonnen. In einer an Highlights armen Partie brachte Cora Zicai den Sport-Club auf die Siegerstraße.

Der SC Freiburg hat sich am 15. Spieltag der Frauen-Bundesliga drei Punkte gegen den 1. FC Köln erkämpft. Im Freiburger Dreisamstadion sorgte vor allem die SC-Angreiferin Cora Zicai für Höhepunkte.

Zicai trifft zu Führung für den SC Freiburg

Nach einer torlosen und chancenarmen erste Hälfte sorgte Zicai mit einem Lattenschuss das erste Mal für große Torgefahr (52. Minute). Sieben Minuten später verlängerte Selina Vobian den Ball per Kopf in den Lauf von Zicai, die überlegt zum 1:0 abschloss und dabei der Kölner Torhüterin Aurora Mikalsen keine Chance ließ (59.). Eine Viertelstunde vor dem Ende erhöhte Maj Schneider im Anschluss an einen Eckball aus dem Strafraum-Gewühl zum 2:0 (75.) und sorgte damit für den Endstand.

Freiburg springt auf Rang sechs

Durch den Heimsieg gegen den 1. FC Köln schiebt sich der SC Freiburg in der Tabelle der Frauen-Bundesliga vorerst an der TSG Hoffenheim vorbei auf Rang sechs. Die TSG ist am Sonntag gegen Bayer Leverkusen im Einsatz. Der 1. FC Köln kassierte seine zehnte Saisonniederlage und steht weiter mit sieben Punkten auf Platz zehn.

Sendung am Sa., 15.2.2025 14:00 Uhr, SWR Sport, SWR