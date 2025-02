Leichtathletik Yemisi Ogunleye und Malaika Mihambo: Olympia Stars beim Indoor-Meeting in Karlsruhe Stand: 06.02.2025 08:18 Uhr

Beim Indoor-Meeting in Karlsruhe wollen neben Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye und Weitsprung-Star Malaika Mihambo viele weitere Südwest-Athleten vorne mitmischen. SWR Sport überträgt das Event im Livestream.

Zum insgesamt 40. Mal werden in Karlsruhe einige der besten Leichtathleten der Welt aufeinandertreffen. Das Indoor Meeting ist die vierte von insgesamt neun Stationen der sogenannten "World Indoor Tour Gold", eine Art Champions League der Hallen-Leichtathletik. Mittendrin tummeln sich auch Athleten aus Baden-Württemberg und Rheinland Pfalz. Einige haben sogar Chancen, ganz vorne zu landen.

Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye in der Favoritenrolle

Yemisi Ogunleye ist eines der Gesichter des Karlsruher Indoor Meetings. In der ausverkauften Europahalle wird die Überraschungs-Olympiasiegerin im Kugelstoßen gegen namhafte Konkurrenz antreten. Für die 28-Jährige Bellheimern, die für die MTG Mannheim startet, ist es ein Heimspiel. Die gläubige Athletin ist eng mit der Karlsruher Gemeinde "Christ Gospel City" verbunden, mit der sie auch bei der Ehrung "zur Sportlerin des Jahres" in Baden-Baden gesungen hatte.

Leichtathletik live! Das traditionelle Hallenmeeting in Karlsruhe wird am 7. Februar ab 18:30 Uhr im Livestream auf SWR.de/sport übertragen. Das traditionelle Hallenmeeting in Karlsruhe wird am 7. Februar ab 18:30 Uhr im Livestream auf SWR.de/sport übertragen.

Mit der amtierenden Freiluft-Weltmeisterin Chase Jackson aus den USA und der amtierenden Hallen-Weltmeisterin Sarah Mitton aus Kanada wird Ogunleye gefordert sein. Dass die Olympiasiegerin in Form ist, hat sie bei ihrem zweiten Wettkampf der Saison in Nordhausen Ende Januar mit 19,77 Metern bereits bewiesen. Damit nähert sie sich bereits wieder der 20-Meter-Marke und ihrer persönlichen Bestleistung von 20,24 Metern. Auch Alina Kenzel vom VfB Stuttgart wird in Karlsruhe dabei sein. Sie hat sich nach krankheitsbedingt schwierigen Jahren wieder zurück gekämpft und in Dortmund Mitte Januar mit 18,16 Metern fit gemeldet.

Malaika Mihambo nach Corona wieder fit

Eine Corona-Erkrankung bremste Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz bei den Olympischen Spielen in Paris aus. Trotzdem sicherte sich der Weitsprung-Star noch die Silbermedaille. Mittlerweile hat sie sich wieder erholt und freut sich auf die ausverkaufte Arena: "Karlsruhe ist immer fantastisch, hier komme ich immer wieder gerne hin." Die Olympiasiegerin von Tokio ist schon mehrfach beim Indoor-Meeting an den Start gegangen.

Mihambos Saisonstart am 18. Januar in Dortmund lief bereits vielversprechend. Mit 6,79 Metern war es einer der besten Auftaktwettkämpfe ihrer Karriere. Herausgefordert wird sie nicht nur von der internationalen Konkurrenz, sondern auch von Gegnerinnen, die aus der Nachbarschaft kommen. Die Karlsruher Lokalmatadorin Mikaelle Assani, die für den SCL Heel Baden-Baden startet, war mit 6,67 Metern in Dortmund bereits knapp hinter Mihambo und könnte ihr Paroli bieten.

Fällt der 3.000-Meter-Rekord von Dieter Baumann?

Auf den Laufstrecken von 800 bis 3.000 Metern haben die Veranstalter hochkarätige Felder zusammengestellt. Im Sog der internationalen Top-Athleten haben auch ein paar deutsche Läuferinnen aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz die Chance, ihre Bestzeiten anzugreifen.

Seit knapp 30 Jahren hält der Olympiasieger von 1992, Dieter Baumann, den deutschen Hallenrekord über 3.000 Meter. 7:37,51 Minuten ist Baumanns Zeit, an der sich schon viele die Zähne ausgebissen haben. Selten gab es Rennen, bei denen es so knapp werden könnte wie bei dem in Karlsruhe: Gleich drei deutsche Athleten sind in der Startliste, die das Potenzial haben, Baumanns Rekord zwei Tage vor seinem 60. Geburtstag zu knacken.

Maximilian Thorwirth (SFD 75 Düsseldorf) lebt und trainiert in Tübingen bei keiner geringeren als Isabell Baumann, der Frau des Olympiasiegers. Er ist dem Rekord schon mal gefährlich nahe gekommen. Genauso gute Chancen hat Florian Bremm (LSC Höchstadt Aisch), der bereits im Januar eine 7:39,01 gelaufen ist. Auch Mohamed Abdilaahi (Cologne Athletics) hat das Potenzial, in diese Bereiche zu laufen. Die deutsche Laufszene ist in dieser Hallensaison bereits in Rekordlaune: Über 1500 Meter, die Meile und über 5.000 Meter wurden in dieser Hallensaison bereits die deutschen Bestmarken unterboten.

Knackt Majtie Kolberg die 2-Minuten-Marke?

Über 800 Meter der Frauen wird Majtie Kolberg von der LG Kreis Ahrweiler versuchen, die Zwei-Minuten-Marke zu knacken. Bei den Olympischen Spielen in Paris ist sie mit einer Zeit von 1:58,52 in neue Sphären gelaufen. Seit diesem Jahr trainiert sie zusammen mit der 400-Meter-Läuferin Alica Schmidt in einer internationalen Trainingsgruppe mit ihrem neuen Trainer, dem Slowenen Jan Petrac. Im Trainingslager in Südafrika hat sie die Grundlagen für eine erfoglreiche Hallensaison gelegt. Beim Hallenmeeting in Erfurt hat sie das bereits unter Beweis gestellt: Mit 2:00,53 Minuten läuft sie vor wenigen Tagen eine Zeit, die eine deutsche Läuferin unter dem Hallendach seit 1998 nicht mehr erreicht hat. Über die 3.000 Meter, die längste Laufdistanz in Karlsruhe, hat außerdem Eva Dieterich (LAV Tübingen) die Chance, ihre Bestzeiten anzugreifen.

Indoor-Meeting ausverkauft

Im 60-Meter-Sprint wollen Olympia-Bronzemedaillengewinnerin mit der 4x100-Meter-Staffel, Sophia Junk von der LG Rhein-Wied, und Sina Mayer vom LAZ Zweibrücken die stimmungsvolle Kulisse in der Europahalle genauso nutzen wie die Stabhochspringerinnen um die deutsche Meisterin vom VfB Stuttgart Anjuli Knäsche und Jaqueline Otchere von der MTG Mannheim. Das Indoor Meeting in Karlsruhe kehrt nach längeren Renovierungen wieder in sein Wohnzimmer, die Europahalle, zurück. Alle 3.500 Plätze waren bereits früh verkauft.

Sendung am Sa., 8.2.2025 19:30 Uhr, SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, SWR RP