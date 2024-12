Fußball | Winterpause Winterfahrplan der Bundesligisten: SC Freiburg in Spanien - VfB Stuttgart bleibt daheim Stand: 27.12.2024 12:19 Uhr

Zwischen dem 23. Dezember und dem 9. Januar ruht in den Bundesligen der Ball. SWR Sport überblickt den Winterfahrplan der Südwest-Clubs.

Die Winterpause ist auch in diesem Jahr für die Bundesligisten nicht allzu lang. Am 11. Januar steht für vier Südwest-Clubs schon das erste Pflichtspiel des Kalenderjahres 2025 an. Während die einen davor noch in ein Trainingslager fliegen, verzichten andere Teams und trainieren daheim.

Trotz der kurzen Winterpause fährt unter anderem der SC Freiburg ins Trainingslager nach Spanien. "Uns ist das sehr wichtig, da noch einmal geschlossen zusammen zu sein", begründet SC-Trainer Julian Schuster gegenüber SWR Sport die Entscheidung für das Camp im warmen Süden. "Da hat man nochmal einen anderen Fokus."

Wann die Bundesligisten in die Vorbereitung starten und wer ins Trainingslager fährt: Die wichtigsten Infos gibt es hier.

SC Freiburg

Trainingsauftakt: 2. Januar

Trainingslager: 2. bis 8. Januar in Sotogrande (Spanien)

VfB Stuttgart

Trainingsauftakt: 2. Januar

Trainingslager: kein Trainingslager

1. FSV Mainz 05

Trainingsauftakt: 2. Januar

Trainingslager: kein Trainingslager

TSG Hoffenheim

Trainingsauftakt: wahrscheinlich 2. Januar

Trainingslager: höchstwahrscheinlich kein Trainingslager

1. FC Heidenheim

Trainingsauftakt: 1. Januar

Trainingslager: 1. bis 8. Januar in Algorfa (Spanien)

Bundesliga, 16. Spieltag Samstag, 11.01.2025, 15:30 Uhr: TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg 1. FC Heidenheim - 1. FC Union Berlin SC Freiburg - Holstein Kiel 1. FSV Mainz 05 - VfL Bochum Sonntag, 12.01.2025, 17:30 Uhr FC Augsburg - VfB Stuttgart Samstag, 11.01.2025, 15:30 Uhr:Sonntag, 12.01.2025, 17:30 Uhr

Am 10. Januar erwacht die Fußball-Bundesliga dann wieder aus dem kurzen Winterschlaf. Gleich vier Südwest-Clubs dürfen am ersten Spieltag des neuen Jahres am Samstagnachmittag zuhause ran. Lediglich für den VfB Stuttgart startet das Jahr 2025 am Sonntag, 12. Januar, beim FC Augsburg.

Zweitligisten haben eine Woche länger Zeit

Die 2. Bundesliga startet eine Woche später in die Rückrunde. Die dadurch gewonnene Zeit nutzen die drei Vereine aus dem Südwesten für ein Trainingslager.

1. FC Kaiserslautern

Trainingsauftakt: 3. Januar

Trainingslager: 3. bis 10. Januar auf Malta

Karlsruher SC

Trainingsauftakt: 3. Januar

Trainingslager: 4. bis 11. Januar in Benidorm (Spanien)

Testspiel: 10. Januar (15 Uhr) gegen Servette FC Genf

SSV Ulm

Trainingsauftakt: 2. Januar

Trainingslager: 2. bis 10. Januar in Belek (Türkei)

2. Bundesliga, 18. Spieltag Samstag, 18.01.2025, 13 Uhr 1. FC Kaiserslautern - SSV Ulm Sonntag, 19.01.2025, 13:30 Uhr 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC Samstag, 18.01.2025, 13 UhrSonntag, 19.01.2025, 13:30 Uhr

Am ersten Rückrundenspieltag kommt es zum direkten Aufeinandertreffen des 1. FC Kaiserslautern und dem SSV Ulm. Der KSC startet beim 1. FC Nürnberg ins neue Jahr.