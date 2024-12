Conference League gegen St. Gallen Wieder kein Sieg für den 1. FC Heidenheim Stand: 19.12.2024 22:53 Uhr

Am letzten Spieltag der Gruppenphase in der Conference League konnte der 1. FC Heidenheim gegen St. Gallen trotz Führung nicht gewinnen. Die Playoffs haben sie dennoch erreicht.

Der FCH steht in der Bundesliga mit nur zehn Punkten auf dem Relegationsplatz und hatte auch die letzten beiden Conference League Spiele verloren. Das Erreichen der K.-o.-Phase stand zwar schon vor dem Spiel fest, dennoch wollten die Heidenheimer sich den Bundesliga-Frust von der Seele spielen. Das gelang nicht. Norman Theuerkauf brachte den FCH zwar in Führung (30. Minute). Jozo Stanic sorgte dann aber für den Ausgleich der Gäste (77.). Das Spiel endete 1:1.

Anfangsphase: Viel Ballbesitz für den FCH

Wie erwartet veränderte Frank Schmidt wieder seine Startelf: Norman Theuerkauf, Luca Kerber, Sirlord Conteh und Mikkel Kaufmann beginnen anstelle von Jonas Föhrenbach, Niklas Dorsch, Mathias Honsak und Marvin Pieringer. In der Anfangsphase hatten die Heidenheimer mehr Ballbesitz und nach einer guten Viertelstunde die ersten Chancen des Spiels in der 19. Minute. Nach einer Ecke von Léo Scienza konnte der Gäste-Keeper Lawrence Ati-Zigi den Ball nicht richtig rausfausten. Stattdessen landete der Ball bei Luca Kerber, dessen Schuss allerdings geblockt wurde. Im Strafraum-Gewusel zog Scienza nochmals ab und Ati-Zigi ließ den Ball abprallen - wieder vor die Füße eines Heidenheimers. Aber Benedikt Gimbers Schuss ging links am Tor vorbei.

Verdientes Führungstor durch Norman Theuerkauf

Wenige Minuten später tauchten auch die Gäste, die vom ehemaligen Augsburger Trainer Enrico Maaßen trainiert werden, vor dem Heidenheimer Tor auf. Christian Witzig flankte in den Strafraum, aber Kevin Csoboths Kopfball flog über das Tor. Stattdessen gingen die Heidenheimer in der 30. Minute verdient in Führung. Eingeleitet von Paul Wanner scheiterte Sirlord Conteh erste Hereingabe noch. Der zweite Flanken-Versuch erreichte Norman Theuerkauf genau. Der Verteidiger brachte den Ball freistehend volley im Tor unter. Es war sein erstes Europapokal-Tor. Der FCH war in der ersten Halbzeit das bessere Team und kam immer wieder über die Außenbahnen. Die Halbzeitführung der Gastgeber war deshalb vollkommen verdient.

Gegentor von St. Gallen per Kopf

Auch in der zweiten Halbzeit blieben die Heidenheimer zunächst etwas spielbestimmender: So wurde eine Flanke von Omar Traoré gerade so noch vor Paul Wanner angefangen (48.). Nachdem in der 70. Minute die Gäste durch Stephan Ambrosius fast den Ausgleich erzielt hätten, rettete zwei Minuten später aus ihrer Sicht der Pfosten. Heidenheims Paul Wanner kam mit einem Solo über die rechte Seite und traf aus spitzem Winkel nur den Außenpfosten (72.). In der 77. Minute war es dann Jozo Stanić, der nach einer Ecke den Ball zum Ausgleich einköpfte. In den letzten Minuten hatten beide Teams noch Chancen zum Siegtreffer, es blieb aber beim 1:1-Unentschieden. Der FC St. Gallen ist damit ausgeschieden, der FCH steht in den Playoffs.

Wichtiges Spiel in der Bundesliga gegen Bochum

Der in der Bundesliga kriselnde FCH spielt am kommenden Sonntag gegen Tabellenschlusslicht VfL Bochum (15:30 Uhr im Audio-Livestream auf sportschau.de). "Mit der Weihnachtspost werden keine Punkte zugeschickt. Wir müssen punkten", mahnte FCH-Coach Schmidt bereits unter der Woche an. Mit zehn Punkten verharren die Heidenheimer auf dem Relegationsrang. Nur Holstein Kiel (5 Punkte) und der kommende Gegner Bochum (3 Punkte) stehen noch dahinter.

International geht es dann am 13. Februar mit dem Playoff-Hinspiel weiter. Der Gegner wird am Freitag (20.12.) um 13 Uhr ausgelost.

1. FC Heidenheim - FC St. Gallen 1:1 (1:0) 1. FC Heidenheim: Müller - Traore (75. Busch), Mainka, Gimber, Theuerkauf - Schöppner (65. Dorsch), Kerber - Conteh (65. Honsak), Wanner, Scienza (84. Beck) - Kaufmann (65. Breunig). - Trainer: Schmidt FC St. Gallen: Ati Zigi - Vandermersch, Ambrosius, Stanic, Okoroji - Quintilla, Stevanovic (46. Görtler) - Faber (86. Ruiz), Witzig (86. Cisse), Csoboth (65. Toma) - Mambimbi (46. Akolo). - Trainer: Maaßen Schiedsrichter: Javier Alberola Rojas (Spanien) Zuschauer: 15.000 Tore: 1:0 Norman Theuerkauf (30.), 1:1 Jozo Stanic (77.) Gelbe Karten: Kaufmann, Wanner (2) - Quintilla, Witzig (2), Stanic (2) Müller - Traore (75. Busch), Mainka, Gimber, Theuerkauf - Schöppner (65. Dorsch), Kerber - Conteh (65. Honsak), Wanner, Scienza (84. Beck) - Kaufmann (65. Breunig). -: SchmidtAti Zigi - Vandermersch, Ambrosius, Stanic, Okoroji - Quintilla, Stevanovic (46. Görtler) - Faber (86. Ruiz), Witzig (86. Cisse), Csoboth (65. Toma) - Mambimbi (46. Akolo). -: MaaßenJavier Alberola Rojas (Spanien)15.0001:0 Norman Theuerkauf (30.), 1:1 Jozo Stanic (77.)Kaufmann, Wanner (2) - Quintilla, Witzig (2), Stanic (2)

