106 Triathlons in 106 Tagen Extremsportler Deichmann mit "größter Ausdauerleistung aller Zeiten" Stand: 22.08.2024 11:17 Uhr

Jonas Deichmann aus Stuttgart stellt mit dem 105. Ironman in 105 Tagen den Weltrekord ein. In den kommenden zwei Wochen will der Extremtriathlet die Bestmarke in Roth weiter ausbauen.

An seinem Rekordtag bekam Jonas Deichmann ausgerechnet von seinem Vorgänger Post. Mit breitem Grinsen blätterte der Extremtriathlet vor dem Schlafengehen im Buch "Iron 105" - und fand darin eine Widmung des Autors: "Es ist mir eine Ehre, dass du mit der Challenge 120 meinen Rekord pulverisierst", schrieb Sean Conway.

Am Mittwoch (21.08.2024) stellte Deichmann mit der 105. Langdistanz in 105 Tagen die im Vorjahr aufgestellte Bestmarke von Conway ein, ehe er am Donnerstag zum alleinigen Weltrekordler aufstieg. Rund 25 Schwimmer sprangen an seinem historischen Tag mit in den Rothsee, einige Kamerateams standen bereits im Morgengrauen bereit.

Jonas Deichmann: "Einfach geil"

"Es ist ganz schön was los, echt krass", schwärmte Deichmann: "Einfach geil." Und die 106. Langdistanz ist ja noch längst nicht das Ende: Der Abenteurer hat bis zur Zielmarke von 120 noch zwei weitere Wochen auf der Originalstrecke der Challenge Roth vor sich - von Müdigkeit keine Spur. "Ich bin Feuer und Flamme", betonte der 37-Jährige, "das Ziel rückt näher."

Nach einem 14-monatigen Triathlon um die Welt, einigen Kontinentaldurchquerungen auf dem Fahrrad sowie einem Duathlon durch die USA hat der Extremsportler nochmal eine Steigerung gefunden. Die 120 Ironman-Distanzen in 120 Tagen seien "der Weltrekord für die größte Ausdauerleistung aller Zeiten. Ich wüsste nicht, was noch mehr geht", so der gebürtige Stuttgarter.

Seit dem 9. Mai täglich eine Langdistanz

Seit dem 9. Mai absolvierte er jeden Tag 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,195 km Laufen. Die Gesamtdistanz bis zur finalen Etappe am 5. September: 456 km Schwimmen, 21.600 km Radfahren und 5063 km Laufen.

Neben Knieproblemen und Rückenbeschwerden hatte ihm zwischenzeitlich auch das Mentale zugesetzt. Doch der stimmungsvolle Höhepunkt mit der Teilnahme an der offiziellen Challenge Roth zur Halbzeit wurde zugleich zum Wendepunkt.

Fortan fiel Deichmann die tägliche Tortur wieder etwas leichter, an seinem 105. Tag stellte er mit einer Zeit von 1:05 Stunden sogar eine neue persönliche Bestmarke auf der Schwimmstrecke auf. Mittlerweile begleiten ihn täglich Dutzende Amateurschwimmer, -radfahrer oder -läufer, seine elf bis 14 Stunden dauernden Langdistanzen werden zum Gruppenevent. Und beim täglichen Zieleinlauf in den Abendstunden, so Deichmann, herrsche ohnehin immer "Partystimmung".