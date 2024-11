Schwimmen | Rettungsschwimmen Wasser ist sein Element: Leo Baumann und sein Traum vom Schwimmen bei Olympia Stand: 27.11.2024 08:33 Uhr

Leo Baumann ist Juniorenweltmeister im Rettungsschwimmen und gilt als großes Talent des Nachwuchsbundeskaders im Schwimmen. Sein Ziel: die Olympischen Spiele 2028 und 2032.

Schwüle Luft und reger Trainingsbetrieb in der Schwimmhalle des Sportcampus Saar. Die Vorbereitung auf kommende Wettkämpfe läuft. Und mittendrin, mal im Wasser, mal am Beckenrand - Leo Baumann.

Leistungsschwimmen und Rettungsschwimmen? Leo kann beides!

Mit fünf Jahren begann das Nachwuchstalent aus Zweibrücken im Schwimmverein zu trainieren. Dort legte der heute 16-Jährige die Basis für seine Erfolge. Schwimmen ist seine große Leidenschaft. Erst das Leistungsschwimmen, dann entdeckte er auch das Rettungsschwimmen für sich. Für Leo Baumann ist klar: „Ich mach beides eigentlich gleich gerne, es ist beides im Wasser, es macht mir beides sehr viel Spaß.“

Ausnahmetalent Leo Baumann ist im Wasser nicht aufzuhalten

Gerade mal ein Jahr ist es her, dass Leo mit dem Rettungsschwimmen angefangen hat. Die DLRG Völklingen fragte ihn an, es fehlte jemand im Team. So ging es los und bereits im Sommer diesen Jahres trat er bei den Weltmeisterschaften im Rettungsschwimmen an der australischen Gold Coast an. Dort überraschte der ehrgeizige 16-Jährige mit tollen Leistungen. In der Disziplin „50 Meter Retten einer Puppe“ erkämpfte sich Leo in einer Zeit von 29,48 Sekunden die Goldmedaille und wurde Juniorenweltmeister. Ein unglaubliches Gefühl sei das gewesen. Auch sein DLRG-Mentor Sebastian Walle ist mächtig stolz und bezeichnet Leo als „Ausnahmetalent“. Seine Stärke, so Walle, liege vor allem darin, neue Elemente in kürzester Zeit auf höchstem Niveau umsetzen zu können. „Wenn du ihm erklärst, so und so geht die Übung, so und so musst du dich im Wasser anstellen - das dauert keine zehn Sekunden, dann ist es umgesetzt.“

Ziel: die Olympischen Spiele 2028 in LA und 2032 in Brisbane

Der 16-Jährige trainiert hart. 18 Stunden pro Woche verbringt der Elftklässler im Schwimmbecken und geht außerdem auf das Gymnasium des Sportcampus Saar. Unter der Woche ist er zwei Tage im Internat des Sportcampus untergebracht, um schon früh morgens vor der Schule trainieren zu können. Nach dem Abitur 2027 möchte Leo sich ein Jahr Zeit nehmen, um sich ganz auf den Sport zu fokussieren, noch intensiver zu trainieren und dann bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles an den Start zu gehen. Aber Leo denkt schon weiter - 2032: Olympische Spiele in Australien, “da ist vielleicht dann Rettungsschwimmen olympisch." Für die Olympischen Spiele vier Jahre zuvor in Los Angeles, plant Leo Baumann im Schwimmen anzutreten.

Große Ziele, viel Ehrgeiz, noch mehr Talent - und das in gleich zwei Sportarten. Schwimmer Leo Baumann investiert viel für seine Träume - 2028 könnte der erste in Erfüllung gehen.